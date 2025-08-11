Las Farc entregaron un polideportivo en zona rural de El Rosario en Nariño

El Rosario-Nariño

En la zona de la cordillera de Nariño integrantes de las Farc entregaron un polideportivo. El hecho se conoció a través de un video publicado en la cuenta de X de esta organización al margen de la ley en la que se observa el escenario deportivo que es entregado a la comunidad.

Varios jefes guerrilleros hacen presencia en una tarima, desde donde uno de ellos se dirige a la comunidad entra la cual hay niños, jóvenes y adultos mayores. “Esta obra que hoy entregamos con orgullo no solo representa una mejora para el deporte, de seguro será un centro de encuentro para el esparcimiento y el fortalecimiento de la cultura y el debate político. Pero también queremos que simbolice el compromiso de nuestra organización con el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades”: asegura.

#Nariño| Las Farc volvieron a entregar obras en Nariño. En la vereda la Florida del municipio de El Rosario, integrantes del Frente Franco Benavides en un acto público con la comunidad y portando armas de fuego inauguraron un polideportivo.

El polideportivo habría sido construido en la vereda la Florida del municipio de El Rosario. No es la primera vez que esto ocurre en el departamento de Nariño, en esa misma zona este grupo bajo el mando de alias Iván Mordisco el año pasado entregó cuadernos a los niños y niñas de la zona con fotografías de ex jefes guerrilleros de las Farc como Manuel Marulanda, también hicieron entrega de una obra de pavimentación en el 2023, en un acto similar al que según el registro de la propia guerrilla habría ocurrido el pasado 8 de agosto.

Las autoridades del departamento de Nariño, aún no se han pronunciado sobre este hecho, a diferencia del representante a la Cámara por Nariño Juan Daniel Peñuela, quien en su cuenta de X afirmó: “Esto es realmente indignante. ¡Dónde está la institucionalidad señor presidente? en Nariño, las disidencias de las FARC de Iván Mordisco entregan un polideportivo en plena frontera, eso se llama control territorial y sustitución del Estado.

El congresista hizo un llamado para que se presente un informe sobre presencia institucional en la zona y se realice un refuerzo inmediato de pie de fuerza.

“Nariño no puede quedar en manos de grupos armados mientras el Estado mira hacia otro lado”: agregó.