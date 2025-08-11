Mujeres del departamento conmemoraron los 30 años de la Plataforma de Beijing

Pasto-Nariño

A 30 años de la histórica IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la Oficina de ONU Mujeres en Nariño lideró una agenda conmemorativa con dos eventos clave que permitieron abrir un diálogo, reflexión y compromiso por la igualdad de género.

Estos espacios se desarrollaron en el marco de la campaña Mujeres Inspiradoras a través de una alianza entre Gobernación de Nariño, Alcaldía de Pasto, Universidad Mariana, ACOPI Seccional Nariño y ONU Mujeres.

Durante estos encuentros se dio a conocer los avances, retos persistentes y el compromiso político de las naciones con la implementación efectiva de la Plataforma de Acción de Beijing.

En el primer encuentro se congregó a más de 30 lideresas de organizaciones de mujeres, feministas, quienes a través de mesas de trabajo y un enfoque participativo dialogaron sobre tres esferas clave de la igualdad: la participación política, las violencias contra las mujeres y la autonomía económica, incluyendo los cuidados.

El espacio contó con la participación de Ana Cristina González Vélez, reconocida experta en salud pública, igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, quien entregó detalles de los avances y retos treinta años después de asumido este compromiso con la igualdad.

“Estar aquí en este diálogo territorial es fundamental porque la mirada desde los territorios es la que nos permite entender dónde están las brechas, dónde están los desafíos, pero también comprender los inmensos esfuerzos que se hacen desde estos lugares para avanzar en algo que es absolutamente imprescindible, que es la igualdad de género para las mujeres…Cada vez que uno mencione un avance puede identificar un desafío. Por ejemplo, hoy en día las mujeres participan mucho más en la política y están presentes en los cargos de toma de decisión, sin embargo, la paridad que es la aspiración digamos en una agenda de igualdad es una meta lejana”: anotó.