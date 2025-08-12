Petro descarta vínculo del Gobierno en muerte de Miguel Uribe: “No hay pruebas”

Colombia

El presidente Gustavo Petro respondió, a través de su cuenta de X, a quienes indica lo han responsabilizado tanto a él como a su Gobierno del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Según dijo el mandatario, “no hay una sola prueba en la investigación que insinúe, siquiera, que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe”.

#POLÍTICA “No hay una sola prueba en la investigación que insinúe, siquiera, que el gobierno es responsable del asesinato del senador Miguel Uribe”, afirmó el presidente Gustavo Petro, quien indicó estar siendo calumniado por quienes lo responsabilizan del asesinato del senador… pic.twitter.com/hhDQy7kH7V — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2025

Petro indicó que “no debo dejarme calumniar, porque es un delito a la vista y tengo obligación como funcionario público de denunciar el delito” y añadió el mandatario que la calumnia es un delito y por ende, “procedo a defender mi propia dignidad y la de mi familia, y la dignidad de mi pueblo”.

El jefe de estado también señaló que la manipulación política aún se ha hecho alrededor de la muerte del senador Miguel Uribe, “estando en completa situación de discapacidad, es asqueante y lo dije”, aseguró Petro que “personas que no tienen respeto sobre la dignidad humana, y que están llenos de odio y quieren enceguecer al pueblo”.

Agregó el mandatario que está haciendo su duelo y también una respectiva reflexión, pero indicó que “no voy a prestarme para actos de odio cuando el senador Miguel Uribe Turbay, necesita hoy es de paz”.