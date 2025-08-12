Gobierno decreta un día de duelo nacional tras muerte de Miguel Uribe Turbay

Una bandera de Colombia en la silla donde se ubicaba el senador Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia. (Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Colombia

El Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro decretó un día de duelo nacional tras la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

#MiguelUribe El Gobierno Nacional expidió dos decretos tras la muerte del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Uno de honra a su memoria y el otro, de honores fúnebres.



Según indica la normativa denominada ‘decreto de honra a la memoria del senador Miguel Uribe Turbay’, durante este día de duelo se izará a media asta la bandera nacional en todos los edificios públicos, unidades militares y de policía y también en las embajadas de Colombia en el exterior.

“Decretése duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las Embajadas de Colombia en el exterior”.

Señala también el documento que el Ministerio de Defensa tomará la medias para que en todas las guarniciones, “se tributen los honores militares correspondientes en memoria del honorable senador Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D)”.

El Gobierno Nacional también expidió otro decreto según el cual según el cual se “dispondrán diferentes ceremonias, conforme con el Reglamento del Protocolo y Ceremonial de la Presidencia de la República, en concordancia con el Reglamento de Ceremonial Militar”.