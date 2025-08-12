Cierres y desvíos viales en Bogotá este 13 de agosto por caravana fúnebre de Miguel Uribe Turbay

Cierres y desvíos en Bogotá por caravana fúnebre de Miguel Uribe Turbay.

Bogotá D.C

Este miércoles 13 de agosto, se realizará un último homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República , luego será trasladado a la Catedral Primada de Colombia y en una caravana llegará al Cementerio Central.

Es por eso que, la Secretaría de Movilidad de Bogotá habilitó algunos cierres y desvíos por los actos conmemorativos al magnicidio del senador y precandidato presidencial, para evitar aglomeraciones de personas que representen riesgos en la seguridad vial.

Cierres viales en Bogotá 13 de agosto 2025

Antes, durante y después de la caravana fúnebre se implementarán cierres viales temporales en las principales calles del centro de Bogotá, estos comenzarán desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Cierres viales en Bogotá por caravana fúnebre de Miguel Uribe Turbay. Foto: Secretaría de Movilidad. Ampliar

Desvíos autorizados

Para evitar tráfico vehicular, la Secretaría habilitó algunos desvíos mientras se restablece la movilidad.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al oriente – Av. Circunvalar al norte (Ver mapa 1)

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al occidente – Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte (Ver mapa 1)

Ampliar

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Carrera 8 deberán tomar Av. Calle 19 al occidente y Carrera 22 o Av. Calle 19 al oriente y Carrera 4(Ver mapa 2)

Ampliar

Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 26 deberán tomar Carrera 4 al norte – Calle 32 al occidente y retomar recorrido habitual. (Ver mapa 3)

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Carrera 5, deberán continuar por la Carrera 5 al sur y tomar la Av. Calle 6 al occidente. (Ver mapa 3)

Ampliar

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 10, deberán continuar por la Av. Carrera 10 al sur y Av. Calle 19 al occidente. (Ver mapa 4)

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 13, deberán continuar por la Av. Carrera 13 al sur y Av. Calle 19 al occidente. (Ver mapa 4)

Ampliar

Los usuarios que circulan por la Av. Calle 26 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) o Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte – Av. Calle 45 al norte. (Ver mapa 5)

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) deberán continuar por la Av. Américas – Calle 34. (Ver mapa 5)

Ampliar

Los usuarios que circulan por la Calle 24 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Diagonal 22 Bis al sur – Carrera 17 al norte – Calle 24 al oriente. (Ver mapa 6)

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Calle 32, deberán tomar la Calle 27 al occidente – Carrera 20A al sur y retomar recorrido habitual. (Ver mapa 6)

Ampliar

Recomendaciones

Se recomienda programar los viajes y actividades el miércoles 13 de agosto de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.

Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.

Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.