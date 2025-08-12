Cierres y desvíos viales en Bogotá este 13 de agosto por caravana fúnebre de Miguel Uribe Turbay
La Secretaría de Movilidad pide a los conductores y usuarios seguir las recomendaciones para evitar imprevistos. Conozca aquí cuáles serán los cierres viales
Bogotá D.C
Este miércoles 13 de agosto, se realizará un último homenaje a Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República, luego será trasladado a la Catedral Primada de Colombia y en una caravana llegará al Cementerio Central.
Es por eso que, la Secretaría de Movilidad de Bogotá habilitó algunos cierres y desvíos por los actos conmemorativos al magnicidio del senador y precandidato presidencial, para evitar aglomeraciones de personas que representen riesgos en la seguridad vial.
Cierres viales en Bogotá 13 de agosto 2025
Antes, durante y después de la caravana fúnebre se implementarán cierres viales temporales en las principales calles del centro de Bogotá, estos comenzarán desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Desvíos autorizados
Para evitar tráfico vehicular, la Secretaría habilitó algunos desvíos mientras se restablece la movilidad.
- Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al oriente – Av. Circunvalar al norte (Ver mapa 1)
- Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al occidente – Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte (Ver mapa 1)
- Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Carrera 8 deberán tomar Av. Calle 19 al occidente y Carrera 22 o Av. Calle 19 al oriente y Carrera 4(Ver mapa 2)
- Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 26 deberán tomar Carrera 4 al norte – Calle 32 al occidente y retomar recorrido habitual. (Ver mapa 3)
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Carrera 5, deberán continuar por la Carrera 5 al sur y tomar la Av. Calle 6 al occidente. (Ver mapa 3)
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 10, deberán continuar por la Av. Carrera 10 al sur y Av. Calle 19 al occidente. (Ver mapa 4)
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 13, deberán continuar por la Av. Carrera 13 al sur y Av. Calle 19 al occidente. (Ver mapa 4)
- Los usuarios que circulan por la Av. Calle 26 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) o Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte – Av. Calle 45 al norte. (Ver mapa 5)
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) deberán continuar por la Av. Américas – Calle 34. (Ver mapa 5)
- Los usuarios que circulan por la Calle 24 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Diagonal 22 Bis al sur – Carrera 17 al norte – Calle 24 al oriente. (Ver mapa 6)
- Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Calle 32, deberán tomar la Calle 27 al occidente – Carrera 20A al sur y retomar recorrido habitual. (Ver mapa 6)
Recomendaciones
- Se recomienda programar los viajes y actividades el miércoles 13 de agosto de 2025 en los sectores afectados por el desarrollo de la actividad.
- Seguir las indicaciones por parte de la Autoridad de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas con el fin de minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad de Bogotá.
- Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la actividad.
- Se recomienda hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.