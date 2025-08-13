Director de la SAE insulta a funcionario del MinEducación en reunión que definía el futuro del Cecep

Una mesa técnica en la que se buscaba definir el futuro de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) de Cali, fue el escenario de un choque entre el director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Felipe Tascón y un trabajador del Ministerio de Educación.

La SAE decidió iniciar el proceso de liquidación de esta institución de educación superior al encontrar múltiples irregularidades en su funcionamiento. La fundación universitaria no contaría con los recursos económicos para su operación de forma autónoma.

Fuerte encontrón entre director de la SAE y funcionario del MinEducación

La reunión entre la SAE y el ministerio derivó en confrontaciones directas entre los representantes de estas entidades. La tensión en la sala llegó a su punto máximo cuando Tascón encaró a uno de los funcionarios de la cartera de Educación, a quien le dijo “usted y usted son de los indemnizados”, mientras señalaba a dos trabajadores de la entidad.

Juan Carlos Bolívar, uno de los funcionarios del Ministerio, le reclamó entre gritos al director de la sociedad en Valle del Cauca por la política de sustitución de cultivos ilícitos, la cual calificó como un “fracaso”. Fue entonces cuando Tascón explotó y le contestó: “Usted es un reverendo come mierda. Usted no tiene ni idea de eso”.

Justo después del altercado, que evidenció las diferencias que existen entre las dos entidades respecto al futuro de la FCECEP, Tascón se levantó de la mesa, dejando sin acuerdos la asamblea.

¿Qué dejó este choque pensando en el destino de la FCECEP?

A partir de todo esto, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, lamentó lo sucedido y denunció comportamientos inapropiados por parte de los representantes de la cartera del Gobierno Nacional.

Entretanto, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció que se reunirá con integrantes de la comunidad universitaria, con el fin de buscar una solución a la crisis y evitar la liquidación. Así mismo, le solicitó a la SAE revertir dicha decisión.

“La SAE de este gobierno tiene una responsabilidad con la garantía de los derechos y cuenta con mecanismos de administración que exigen diligencia; la ruta fácil de la liquidación vulnera el derecho de decenas de jóvenes. Por nuestra parte nos ponemos del lado de la comunidad educativa y ponemos a su disposición todos nuestros oficios para que el FCECEP continúe ofertando educación superior”, concluyó el ministro Rojas en su cuenta de X.

La Sociedad de Activos Especiales encontró pérdidas por más de 10 mil millones de pesos, deudas en el pago a docentes, personal administrativo y acreedores que datan desde el 2022, y un bajo número de estudiantes. Como resultado de estas y otras irregularidades, que no permitirían el funcionamiento de la Fundación Cecep, la entidad inició el proceso de liquidación que tiene en vilo el futuro de los integrantes de la institución.

Los estudiantes matriculados a la FCECEP no han iniciado clases cuando debían haberlo hecho hace una semana. La comunidad educativa se enteró del inicio del proceso de liquidación en la asamblea en la que se presentó el choque entre funcionarios de la SAE y el Ministerio de Educación.