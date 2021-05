MinEducación demoraría convalidación de títulos por posible corrupción

Una red, a la que estarían vinculados excontratistas del Ministerio de Educación, les ofrece ilegalmente a profesionales que han cursado especializaciones en el exterior, la posibilidad de agilizar el trámite de convalidación de sus títulos en Colombia.

Conocimos audios de dichas exigencias y hablamos con un excontratista del Ministerio que ofrece sacar adelante las convalidaciones a cambio de dos millones de pesos.

El abogado Miguel Ruiz prepara una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue una posible red de corrupción que tendría alcance en el Ministerio de Educación y que, a cambio de dinero, les promete a los interesados la convalidación de sus títulos profesionales alcanzados en el extranjero, por medio de Conaces, que es la entidad del Ministerio encargada de estudiar y aprobar estas convalidaciones.

“Perdiendo tiempo dinero e ilusiones de convalidar su título en Colombia, incluso el caso de una persona que por el desespero intento suicidarse, posteriormente nos encontramos con posibles actos de corrupción dentro del Ministerio de Educación y con los mismos pares de Conaces, cuando en una investigación interna, nos pusieron en evidencia que funcionarios y exfuncionarios estaban pidiendo dinero para ayudarles a convalidar su título”. Señaló Miguel Ruiz.

Una de las egresadas, a quien llamaremos Andrea, lleva tres años a la espera de su título para poder ejercer su profesión en Colombia. En medio de su desesperación, buscó ayuda y encontró una publicación en Facebook de Alejandro Martínez, quien ofrecía sus servicios para agilizar procesos de convalidación, esto dice el ofrecimiento del presunto funcionario: “Ningún asesor te va a decir solo con tu número de cédula todo, el documento, eso nadie te lo va a decir, y ese es el punto de entrada de nosotros, [...] igualmente nosotros trabajamos con el Ministerio y lo que tratamos de hacer es eso, agilizar procesos”

Andrea tiene como prueba de su denuncia una grabación con el supuesto funcionario quien, le aseguró, tenía acceso a la plataforma y bases de datos del Ministerio: “Nosotros trabajamos en el Ministerio de Educación, entonces sólo con el número de tu radicado puedo ver tu proceso, eso sólo lo hacen solamente, los que trabajan en el Ministerio, no cualquier persona. ¿Tiene el CR o el número de cédula?”

Alejandro Martínez aparece en Facebook con una publicación que ofrece servicios para agilizar convalidaciones. El número de contacto suministrado en varias de sus publicaciones es el mismo del Martínez que le pidió dinero a la médica.

El perfil desde el que se realizan los ofrecimientos para convalidar tiene registrado el mismo número de WhatsApp que contactó Andrea para su trámite. Caracol Radio llamó a este supuesto funcionario de Conaces del Ministerio de Educación y su ofrecimiento resultó ser el mismo.

“Te voy a explicar cómo es el proceso, nosotros entramos a verificar la documentación, verificamos todo, normalmente lo que nosotras hacemos es verificar. Nuestros honorarios son de 2 millones 100, aparte de o que tienes que pagar al ministerio, son dos pagos diferentes, la mitad para comenzar y la mitad para terminar. ¿A quién le doy esos dos millones? El funcionario responde: esos dos millones son nuestros honorarios”, se escucha en la conversación.

La denuncia conocida por Caracol Radio también incluye el caso de la microbióloga Ximena, quien hizo un doctorado en virología en la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania. Al regresar a Colombia la agregaron a un grupo de WhatsApp en el que alguien llamado Alejandro le hizo el ofrecimiento de convalidar más rápido su título…

“Esta persona claramente tenía acceso a la plataforma del Ministerio desde adentro, porque tenía mi nombre completo, mi cédula, mi número de teléfono y el avance de mi proceso, me dijo que estaba demorado, pero que si le pagaba él podía hacer que me saliera más rápido, yo no acepté porque me pareció muy extraño y curiosamente a los 6 días salió mi convalidación, por lo tanto yo supongo que es una persona adentro que sabe cuándo va a salir, contacta a estas personas que pueden estar desesperadas porque no les han valido el título, sabiendo que pronto saldrá la convalidación”

Además de estos casos que quedan evidenciados en los audios, conocimos la historia de un médico que tuvo que hacer casi lo imposible para lograr su convalidación. Ese es el tamaño de las trabas con que se pueden encontrar los aspirantes.

El médico Juan Pablo Ovalle se especializó en Cirugía Toráxica en el Hospital Universitario de A Coruña, en España y, en noviembre de 2019, radicó en el Sistema de Información de Convalidaciones de Educación Superior la documentación exigida para solicitar la convalidación de su título.

La solicitud fue negada en una resolución emitida el 2 de octubre de 2020. Tres días después, el médico radicó una solicitud de aclaración y, entre otras, pidió saber qué profesionales y de qué áreas habían sido los encargados en Conaces de analizar su petición.

En su respuesta, el Ministerio negó revelar el nombre de los funcionarios, pero adjuntó el concepto académico emitido por Conaces, que le aconsejaba al ministerio no convalidar su título. Él mismo nos contó de quiénes se trató.

“Ese concepto fue firmado por el bacteriólogo Juan Carlos Quintana Castillo, el odontólogo, Víctor Hugo Villota Alvarado y el nutricionista, Jorge Eliecer Botero López. Según Ovalle, ninguno de los tres profesionales estaba calificado para analizar y decidir, lo que me parece inaudito porque ninguno tiene que ver ni siquiera con el área quirúrgica fue una de las irregularidades más sangrantes y fuertes”, señaló Ovalle.

Pese a que el Ministerio de Educación anuncia una larga lista de requisitos para ser miembro de Conaces y dice que, por eso, no hay duda de la competencia de los médicos evaluadores, el hecho de que no sean pares académicos quienes revisen la evaluación de cada profesional, explica la inconformidad de Ovalle.

“Tomé la decisión de acudir a la Procuraduría General de la Nación mediante un derecho de petición e insistentemente le pedí a la procuraduría ayuda en mi caso y ellos siempre contestaban con base a las respuestas que saba el Ministerio de Educación Nacional, dándoles total credibilidad y de forma irregular tampoco se estaba dando una respuesta adecuada”, le dijo a Caracol Radio, Juan Pablo Ovalle.

Juan Pablo Ovalle recibió el 13 de enero una comunicación, que publicaremos en Caracol.com en la que dice no tienen injerencia contra el ministerio y archivan el caso.

Finalmente, después de una huelga de hambre en las puertas del Ministerio de Educación, su convalidación fue autorizada por medio de una resolución expedida el pasado 5 de febrero, después de 435 días de espera.

Juan Pablo Ovalle, señaló que este derecho tendría que habérselo dado Conaces desde un principio, sin llegar a estas instancias: “Obtener en derecho una convalidación que desde el inicio el ministerio tenía que haberme dado porque mis documentos estaban completos, y así lo demostré y ahora ante esta situación, si en las próximas semanas no encontrara trabajo aquí en Colombia tendría que salir del país”.

La universidad La Coruña, no se abstuvo de responderle a la Cancillería de Colombia por el caso de Juan Pablo Ovalle:

Kevin David Alejandro Martínez Castelblanco, es el nombre completo del asesor jurídico quien dice trabajar en el Ministerio de Educación y cobrar para agilizar procesos con Conaces. En el Secop de 2013 registra como prestador de Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos en el Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, la oficina de comunicaciones del Ministerio dijo que el funcionario sí trabajó en Conaces del Ministerio, pero que, actualmente ya no labora allí. Además, registra otras vinculaciones con el Estado: con el Hospital Departamental de Granada (2016), el SENA (2014), y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (2017).