Consejo de Estado ordena indemnizar a más de 1.000 víctimas de hacinamiento en la cárcel La Paz

La cárcel La Paz de Itagüí tiene uno de los patios más hacinados de Suramérica. Foto: Colprensa( Thot )

Antioquia

El Consejo de Estado confirmó una sentencia que reconoce el derecho a una indemnización para internos y exinternos de la cárcel La Paz que estuvieron privados de la libertad en condiciones de hacinamiento y trato inhumano entre 2013 y 2018.

La decisión, emitida el 16 de junio de 2025, cierra un proceso judicial que se prolongó por más de siete años y abre la posibilidad de que más de 1.000 personas reciban una compensación económica que podría llegar hasta 15 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), dependiendo del tiempo de permanencia en el centro penitenciario.

La acción de grupo que originó el fallo fue presentada en 2019 por los abogados Margarita Rosa Rengifo Villa, Ruth Noemy Jiménez Betancur y Juan William Uribe Echandía, quienes documentaron graves irregularidades en el penal.

Entre ellas, hacinamiento extremo que obligaba a los reclusos a dormir en pasillos, baños, techos o hamacas, incluso por turnos; falta de colchonetas y cobijas; deficiencias de salubridad con sanitarios deteriorados, acumulación de basuras y presencia de plagas; atención médica precaria o inexistente; problemas en el suministro de agua; deterioro de la infraestructura de preparación de alimentos; y limitaciones a derechos fundamentales como visitas familiares, conyugales, acceso a trabajo y estudio.

Según el fallo, podrán ser beneficiarios quienes, por orden judicial, hayan estado recluidos en condición de hacinamiento en la La Paz durante los periodos establecidos en la demanda. Muchos de ellos están actualmente en lugares de difícil acceso, por lo que se busca difundir la información para garantizar que conozcan su derecho a la compensación.