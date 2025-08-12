Lothar Matthäus volvió a cuestionar el fichaje de Luis Díaz por Bayern Múnich: contundentes palabras

Luis Díaz ha dejado muy buenas sensaciones en los dos juegos amistosos que ha disputado con el Bayern Múnich, primero ante Olympique de Lyon ingresando en el segundo tiempo y luego frente a Tottenham jugando 75 minutos, aunque en ninguno de los dos marcó. El colombiano se alista para el último duelo de preparación antes de la competencia oficial, el cual tendrá lugar el martes 12 de agosto contra el Grasshopper de Suiza.

La incorporación de Lucho por el conjunto alemán ha traído consigo comentarios positivos por un gran sector, pero también ha tenido quienes lo cuestionan, como el caso de la leyenda Lothar Matthäus, campeón del mundo en 1990 y multicampeón con el Bayern Múnich. El alemán ya había criticado el alto precio pagado por el colombiano, partiendo de la edad de Díaz.

Matthäus y un nuevo cuestionamiento al fichaje de Díaz

En su columna escrita para Sky Sports, publicada el 11 de agosto, Matthäus se refirió, entre varias cosas, a Florian Wirtz, Mats Hummels y nuevamente a Nick Woltemade, quien ha estado en el radar del Bayern para ser fichado, pero su incorporación no se ha logrado. Una vez más, comparó el alto precio pagado por Díaz, que pudo ser usado en un jugador mucho menor y, además, internacional con Alemania.

Le puede interesar: Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool, tras perder la final de la Community Shield

“El Bayern no quiere perder prestigio, pero si los 55 millones que se han ofrecido son el límite, entonces Woltemade debe preguntarse: ¿por qué no pagan 65 millones por mí, si por Luis Díaz han pagado incluso 75 millones?“, se lee en su columna.

Del mismo modo, agrega: “Yo diría que si se gastan 75 millones en un jugador, se puede gastar una cantidad similar en otro que es cinco años más joven y jugador de la selección alemana. Si Múnich ofrece una indemnización que satisfaga al VfB Stuttgart, Woltemade jugará la próxima temporada en el FC Bayern”.

En las últimas horas, ha corrido el rumor de la salida del francés Kingsley Coman con destino al Al Nassr de Arabia Saudita, el cual ya estaría cerrado. Ante esto, Matthäus aseguró que si Bayern vende a Coman, “habrá que pensar en Woltemade”, quien quedó en el tercer puesto de los mejores futbolistas en la Bundesliga 2024-2025, jugando 28 partidos y marcando 12 goles, además de dar 2 asistencias.

Nick Woltemade, futbolista del Stuttgart, vinculado con el Bayern Múnich / Getty Images / picture alliance Ampliar

¿Cuándo se estrena el Bayern Múnich de manera oficial?

Una vez disputado el encuentro en Suiza, se centrarán en la preparación de cara al juego de la Supercopa de Alemania, justamente ante el Stuttgart, pactado para el sábado 16 de agosto (1:30 p.m. hora de Colombia).

Por su parte, el debut en Bundesliga será frente al Leipzig el viernes 22 de agosto (1:30 p.m hora de Colombia).