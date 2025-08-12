Es un crimen de lesa humanidad y debe condenarse: Andrés Barrios por muerte de Miguel Uribe

Tras el fallecimiento el día de ayer, 11 de agosto, del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, luego de ser víctima de un atentado en Bogotá el pasado 7 de junio durante un evento político, en las diferentes ciudades del país se ha lamentado la situación.

El concejal, Andrés Barrios, quien se encontraba con Miguel Uribe el día del atentado, estuvo en el programa 6AM de Caracol Radio hablando cuál es el legado que deja Miguel para la política Colombia y cuáles son los cambios que traerá su fallecimiento.

Barrios inició resaltando que las personas cercanas a Miguel están viviendo un momento muy complicado, puesto que, es una situación de no creer. Relató que, mientras que entraban en féretro al salón elíptico, tenía el corazón arrugado de ver así a Miguel y a su familia.

“Esto no lo deberían estar viviendo ellos y sencillamente creo que, el panorama no es nada alentador, el panorama va a ser muy complicado de aquí en adelante. Lo que yo quiero decir es que por supuesto este magnicidio, debe por supuesto ser tratado como lo que fue un crimen de lesa humanidad, que por supuesto tiene el carácter imprescindible”, Señaló

Noticia en desarrollo...