Casi $ 70 mil millones serán invertidos por el Invías en la Transversal de Boyacá

Chiquinquirá

Dos días duraron los bloqueos en la vía Bogotá-Bucaramanga que pasa por Chiquinquirá, por parte de los habitantes de varios municipios de la provincia de Occidente del departamento de Boyacá, que se manifestaron en contra del incumplimiento del Invías de los compromisos pactados con la propia comunidad, en mayo de este año, para el mejoramiento de la Transversal de Boyacá.

Allí en el punto de concentración, estuvieron el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y delegados del Ministerio de Transporte, del Invías, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Hacienda, con quienes se concertaron los puntos del pliego de peticiones.

Los más importantes tenían que ver con el valor de la inversión para el tramo de occidente de la Transversal de Boyacá, que recordemos es una vía que busca conectar al municipio de Páez con Puerto Boyacá en una distancia cercana a los 380 kilómetros. El Invías se comprometió con casi $ 70 mil millones para el mejoramiento del tramo que pasa por el occidente del departamento de Boyacá, así:

$ 23 mil millones para adicionar al contrato de la vigencia 2025 para continuar con los trabajos de ese tramo.

para adicionar al contrato de la vigencia 2025 para continuar con los trabajos de ese tramo. $ 25 mil millones que serán gestionados de las vigencias futuras, ante el DNP y el Ministerio de Hacienda.

que serán gestionados de las vigencias futuras, ante el DNP y el Ministerio de Hacienda. $ 20 mil millones para la vigencia 2026, para las obras en este mismo sector.

De esta manera, se llegó a un acuerdo que permitió que este martes 12 de agosto se levantara el paro que impedía el paso hacia Bucaramanga y hacia el occidente del departamento de Boyacá.