Al menos 20 migrantes muertos por el naufragio de un barco frente a las costas de una isla en Italia

El naufragio de un barco a una distancia de 22,5 kilómetros de las costas de la isla de Lampedusa en Italia deja un saldo de, al menos, 20 migrantes muertos y de unos 12 a 17 desaparecidos, según reportan medios locales.

La embarcación zarpó del norte de Libia hace unos días y volcó con todos sus migrantes a bordo hasta que fue avistada hace unas pocas horas por un helicóptero de la Guardia de Finanzas. Los servicios de rescate lograron socorrer a 60 personas de la tripulación.

El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Ungaro, confirmó este incidente a través de la red social X: “Profunda angustia por el enésimo naufragio frente a las costas de Lampedusa, donde ahora ACNUR está prestando asistencia a los supervivientes”.

El vocero de la organización agregó que “se han encontrado 20 cadáveres y habría otros tantos desaparecidos”.

Más de 675 muertos en aguas del Mediterráneo Central en lo corrido de 2025

A raíz de este naufragio, el llamado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados a los gobiernos de la región es que se refuercen las vías legales para migrar.

Y es que en lo corrido del año, han muerto 675 migrantes y refugiados en aguas del Mediterráneo central, que comprende el paso desde el Norte de África hacia Italia, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

Cabe señalar que este reporte no tiene en cuenta este último hundimiento frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa.

El paso migratorio del Mediterráneo Central es conocido como el más peligroso del mundo, de acuerdo con el Proyecto Migrantes Desaparecidos, que registra más de 17 mil muertes y desapariciones en esta ruta desde 2014.

Según el ministerio del Interior italiano, 38.263 migrantes llegaron a Italia este año por vía marítima.