“Era una mujer maravillosa”: esposo de Lina Zuluaga, quinta víctima de incendio en Flores del Recreo

Caracol Radio habló en primicia con la familia de Lina María Zuluaga Henao, la mujer de 45 años, quien se convirtió en la quinta persona fallecida por el voraz incendio registrado en el conjunto residencial Flores del Recreo, de Barranquilla, el pasado 20 de julio.

Lina María permanecía en la UCI de la Clínica San Martín desde hace 21 días y su deceso se produjo en la mañana de este lunes 11 de agosto, a causa de las secuelas que le dejó la inhalación de humo en sus pulmones.

Su esposo, Leonardo Taborda, contó cómo la tragedia tocó la puerta de su familia, ya que su hija de 12 años estuvo hospitalizada y aún tiene a su suegra en una clínica por esta misma situación.

Estados de salud

“Mi esposa fue afectada a nivel pulmonar por la inhalación de humo, sufrió quemaduras internas, al igual que mi hija, y al igual que mi suegra. Yo digamos que también en su momento estuve afectado porque estuve hospitalizado, pero mi esposa fue la que se llevó la peor parte. Los doctores me dijeron que las quemaduras internas de ella eran muy severas y habían comprometido su función respiratoria. Ella estuvo internada 21 días en UCI. La niña estuvo alrededor de 11 días hospitalizada y mi suegra también sigue en la clínica”, indicó.

Leonardo recordó a su esposa Lina María. “Ella trabajaba como directora de gestión humana en una micro-financiera. No me alcanzan las palabras para describir lo maravillosa que ella fue”.

Falta de acompañamiento

Al mismo tiempo el hombre advirtió que no han tenido el acompañamiento necesario por parte de las autoridades y la aseguradora del edificio.

“Ni la Alcaldía, ni la Unidad de Gestión del Riesgo, ni la aseguradora, o sea, nadie nos ha informado nada, nadie se ha acercado a darnos como el acompañamiento que en estos casos debería hacerse. Entonces estamos la verdad bastante consternados por todo lo que ha sucedido, también por la falta de comunicación hacia nosotros en cuanto a lo que sucedió allí”, explicó.

Sin respuestas

Hasta el día de hoy Leonardo no tiene un reporte oficial de lo que realmente provocó el incendio. También reveló la delicada situación de las familias del edificio, como la suya, la cual ha tenido que vivir donde unos amigos.

“En mi caso en particular yo me estoy quedando en la casa de unos amigos que nos acogieron. La situación se nos va a agrandar más cuando a mi suegra le den salida, porque donde nosotros nos estamos quedando, ahora apenas podemos estar mi hija y yo”, afirmó.

Actualmente el cuerpo de Lina María se encuentra en Medicina Legal y su familia espera que sea entregado este martes 12 de agosto para darle el último adiós.

Caracol Radio conoció que tres personas más permanecen hospitalizadas en clínicas. De ese número, dos se encuentran en UCI. Además, que están siendo atendidas en la Clínica Reina Catalina, la Asunción y la General del Norte.