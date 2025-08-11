Asciende a cinco las personas muertas por incendio en el edificio Flores del Recreo en Barranquilla

Como Lina María Zuluaga Henao, de 45 años, fue identificada la mujer que murió en la mañana de este lunes tras permanecer 22 días en un centro asistencial tras las quemaduras recibidas durante el incendio que se registró en el edificio Flores del Recreo, en Barranquilla el 20 de julio.

Según el reporte policial, la mujer fallece tras la gravedad de las diferentes quemaduras que recibió en su cuerpo durante la conflagración.

Cabe recordar que el pasado 29 de julio se confirmó el deceso de otra mujer, quien permanecía en un centro asistencial, fue identificada como Kira Molina Romero, quien también había resultado con graves quemaduras en su cuerpo.

¿Quiénes son los otros fallecidos?

Tras el incendio que se registró en la madrugada del pasado 20 de julio, tres personas perdieron la vida, quienes fueron identificados como: Wilson Mandón Castro, Yony de Jesús Espitia y Giovanna Rodríguez.

Noticia en desarrollo...