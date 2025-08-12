Miguel Uribe es ejemplo de perdón y contribución al país, debemos mantener su legado: Pablo Sanabria

Miguel Uribe Turbay fue un abogado egresado de la Universidad de los Andes, misma institución donde realizó una maestría en políticas públicas; En este posgrado, su profesor fue Pablo Sarabia, quien luego de su fallecimiento recordó como era Miguel en su rol de estudiante.

El docente recalcó que luego del deceso del Senador, es un día oscuro y difícil, sin embargo, rememoró las contribuciones de Miguel para honrar su legado.

Según Sarabia, Uribe era un estudiante excepcional, siempre de los primeros en llegar a la maestría y a pesar de ser muy discreto y silencioso, era un actor fundamental en las clases debido a su participación.