Desde mañana comenzará a llegar la factura física de la Tasa de Seguridad en Antioquia

Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció que, desde el jueves 22 de mayo, comenzará la distribución de las facturas físicas correspondientes al primer trimestre de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tributo que empezó a regir en el departamento desde el 1 de enero de 2025.

El cobro, que se hace trimestralmente aunque se liquida cada mes, aplica para los usuarios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como para los sectores comercial, industrial y oficial. Hasta el momento se ha recaudado el 12 % del monto estimado, incluso antes de que iniciara la entrega formal de las facturas, gracias a los pagos virtuales realizados a través del sitio web de la Gobernación.

¿Cómo se paga y qué contiene la factura?

La factura llegará a la misma dirección en la que se recibe el recibo de servicios públicos, principalmente el de energía. Incluirá los siguientes datos:

• Información personal del suscriptor.

• Datos del prestador de servicios públicos.

• Estrato y tipo de usuario (residencial o no residencial).

• Liquidación de los tres meses del trimestre (con saldos parciales si ya se han hecho pagos previos).

• Valor total a pagar y fecha límite.

• Códigos de barras para el pago físico.

Los usuarios podrán pagar esta tasa de forma virtual en la página web antioquia.gov.co o de manera presencial en sucursales y corresponsales de Bancolombia. Para pagos por internet, se debe ingresar el número de contrato del servicio de energía.

La directora de Fiscalización y Control de la Secretaría de Hacienda, María Alejandra Escobar, recordó que esta tasa no es voluntaria y que el no pago acarreará consecuencias legales: “El no pago de la Tasa Especial de Seguridad genera intereses moratorios desde el día siguiente al vencimiento de la factura, y puede derivar en un proceso de cobro coactivo”.

Además, precisó que el sujeto obligado al pago es el suscriptor del servicio público, que en la mayoría de los casos es el propietario del inmueble. Si bien puede haber casos de arrendamiento, la responsabilidad recae sobre quien aparece registrado como titular ante la empresa comercializadora.

¿Qué se financiará con la tasa?

Los recursos recaudados se destinarán a:

• Compra de tecnología para la seguridad.

• Fortalecimiento de escuadrones militares y policiales.

• Construcción de una nueva cárcel departamental.

• Mejoramiento de infraestructura policial y militar.

• Intervenciones en espacios deportivos para promover la convivencia ciudadana.

La Gobernación espera recaudar al menos 25 mil millones de pesos en este primer trimestre. La tasa se cobrará hasta el año 2027, y aunque la facturación es trimestral, quienes lo deseen pueden seguir pagando mes a mes a través de la web.