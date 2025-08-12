Nueva amenaza a buses: autoridades de Puerto Colombia siguen haciendo acompañamientos en las rutas

Acompañamiento de la Policía a la empresa de transporte. Foto: Alcaldía de Puerto Colombia.

En tan solo 11 días se reportó, por varios horas, el segundo cese de actividades por parte de una empresa de buses en Puerto Colombia, Atlántico, por amenazas contra conductores.

Las autoridades municipales confirmaron una nueva intimidación de la que fue víctima uno de los profesionales al volante, este lunes 11 de agosto, cuando estaba en el norte de Barranquilla.

De acuerdo con el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio, Saúl Leyva, un desconocido se subió al automotor y habría intimidado al conductor.

“Nos manifestaron que la persona se subió al bus y le dijo al conductor que ‘nos vemos más tarde’, generando mucho temor al chofer”, dijo el funcionario.

Esta situación, según Leyva, ocasionó que la empresa tuviera un cese de actividades por varias horas mientras se reunían con las autoridades para tomar medidas que garantizaran la seguridad de sus trabajadores.

Reunión de seguridad

“La situación se pudo solucionar a raíz del acompañamiento preventivo que hemos venido realizando junto con la Policía y el Ejército para que las empresas de transporte operen con total tranquilidad por el municipio”, dijo el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio.

El funcionario agregó que, en este compañía, hubo modificaciones en la ruta interna, principalmente en dos sectores para salvaguardar la seguridad de los pasajeros y sus trabajadores. Además, que hay tres puestos de control en los recorridos.

Cabe recordar que la primera amenaza contra dicha empresa de transporte ocurrió el pasado 2 de agosto.