Popayán

Dirigentes políticos y mandatarios del Cauca condenaron el asesinato de Miguel Uribe

En el departamento destacaron el trabajo del joven senador y precandidato presidencial.

Dirigentes políticos y mandatarios del Cauca condenaron el asesinato de Miguel Uribe

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Popayán, Cauca

Distintas reacciones en el Cauca surgieron tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz aseguró que “lamento profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Mi solidaridad completa con su familia y quienes lo acompañan en este doloroso momento. Que Dios les brinde fortaleza en medio de esta pérdida”.

El mandatario agregó: “Su partida duele en toda Colombia. En medio del duelo, seguimos firmes defendiendo la vida, el clima político respetuoso y la convivencia democrática. Que su memoria y su ejemplo nos inspiren, y que Dios nos guíe para construir un país donde la palabra y las ideas prevalezcan por encima de la violencia”.

El representante a la Cámara y exgobernador del Cauca, Óscar Campo expresó: “siento un profundo dolor de patria con la muerte de Miguel. Más allá de coincidencias o discrepancias, este magnicidio desnuda la realidad de la democracia en Colombia que, por más herida que esté en estos momentos, no podemos dejar sucumbir ante los desadaptados y los criminales”.

Por su parte el senador Temístocles Ortega publicó: “Se trata de un hombre joven, inteligente, comprometido, soñador. Como tantos otros jóvenes en todas partes asesinados vil y cobardemente. Y mujeres y niños y adultos. Esta violencia atroz, miserable, que no cesa. Que se incrementa incluso, por todas partes. Hablé con Miguel en el Senado durante un buen rato, sobre muchos temas, conocí a su madre, su abuelo. Y le recalqué su juventud y la necesidad de abrir la mente y el espíritu y la voluntad para reconciliar y unir este país, en lo que coincidíamos plenamente”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad