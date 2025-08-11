Dirigentes políticos y mandatarios del Cauca condenaron el asesinato de Miguel Uribe

Popayán, Cauca

Distintas reacciones en el Cauca surgieron tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz aseguró que “lamento profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Mi solidaridad completa con su familia y quienes lo acompañan en este doloroso momento. Que Dios les brinde fortaleza en medio de esta pérdida”.

El mandatario agregó: “Su partida duele en toda Colombia. En medio del duelo, seguimos firmes defendiendo la vida, el clima político respetuoso y la convivencia democrática. Que su memoria y su ejemplo nos inspiren, y que Dios nos guíe para construir un país donde la palabra y las ideas prevalezcan por encima de la violencia”.

El representante a la Cámara y exgobernador del Cauca, Óscar Campo expresó: “siento un profundo dolor de patria con la muerte de Miguel. Más allá de coincidencias o discrepancias, este magnicidio desnuda la realidad de la democracia en Colombia que, por más herida que esté en estos momentos, no podemos dejar sucumbir ante los desadaptados y los criminales”.

Por su parte el senador Temístocles Ortega publicó: “Se trata de un hombre joven, inteligente, comprometido, soñador. Como tantos otros jóvenes en todas partes asesinados vil y cobardemente. Y mujeres y niños y adultos. Esta violencia atroz, miserable, que no cesa. Que se incrementa incluso, por todas partes. Hablé con Miguel en el Senado durante un buen rato, sobre muchos temas, conocí a su madre, su abuelo. Y le recalqué su juventud y la necesidad de abrir la mente y el espíritu y la voluntad para reconciliar y unir este país, en lo que coincidíamos plenamente”.