Alcalde de Samacá, Boyacá, invierte en Plantas de Tratamiento de Agua Potable

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, inauguró la Planta de Tratamiento de Agua Potable en la vereda Pataguy, sector Rama Blanca / Foto: Prensa alcaldía de Samacá.

Samacá

Los habitantes de la vereda Pataguy, sector Rama Blanca, en el municipio de Samacá, Boyacá, contarán desde ahora con agua potable, gracias a la inversión que hizo el alcalde Wilson Castiblanco Gil con la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Esta PTAP hace parte del programa ‘Agua para la vida’, con la que se beneficiarán más de 300 habitantes de esta vereda en el municipio de Samacá.

“Ya tenemos resultados del programa ‘Agua para la vida’, el cual diseñamos desde el año pasado, donde tenemos el reto de llevar agua potable al sector rural y urbano, modernizando los sistemas de acueducto entendiendo que ese es uno de los servicios fundamentales, indispensables para las personas, pero que además de eso, si nosotros brindamos agua apta para el consumo humano, mejora contundentemente la calidad de vida de nuestra gente y estamos muy contentos de hacerlo realidad, porque hemos beneficiado más de 300 habitantes de este sector”, aseguró Wilson Castiblanco, alcalde de Samacá.

De acuerdo con el mandatario samaquense, esta Planta de Tratamiento de Agua Potable no solo mejorará la salud de los habitantes, sino de todos los habitantes del municipio que consumen sus productos agrícolas.

“Realmente eso permite que ese servicio universal beneficie a los habitantes del sector Rama Blanca, una comunidad que se dedica a producir papa, arveja, zanahoria, alimentos fundamentales para la canasta familiar y que requieren en cada uno de esos sectores tener un agua que les permita a ellos disminuir riesgos en enfermedades gastrointestinales, y de esta manera, también garantizar la continuidad y la cobertura de ese servicio que es una puesta de nuestro gobierno”, añadió Castiblanco Gil.

La comunidad fue importante en el desarrollo de este proyecto, el cual tuvo una inversión cercana a los $150 millones.

“Hemos hecho una inversión de 140 millones de pesos, también con trabajo comunitario donde se ha involucrado la junta de acueducto, la comunidad, haciendo aportes con mano de obra, que eso también es muy importante, ellos construyen algunas obras como andenes, como mejorar pisos como las áreas de embellecimiento y hacemos de esta manera en equipo logros como estos que son muy importantes”, dijo.

Wilson Castiblanco Gil, aseguró además que vendrán más proyectos de construcción y mejoramientos de seis Plantas de Tratamiento de Agua Potable en el municipio. Por otro lado, se construirán redes de suministro, sistemas de desinfección y optimización de tanques que están abandonados. El reto de la Administración Municipal es intervenir 38 acueductos.