Lunes 11 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Miguel Uribe y su última visita a Armenia en marzo de este año en foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Foto Cortesía Facebook Miguel Uribe

Armenia

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, murió este lunes, 11 de agosto, luego de ser víctima de un atentado durante un evento político en Bogotá, el pasado 7 de junio de 2025.

La clínica publicó un nuevo parte asegurando que la condición del precandidato volvió a ser crítica tras una hemorragia cerebral en el sistema nervioso central.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Por esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo.

No obstante, a pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de sus seres queridos, el político de derechas perdió la batalla, pues las heridas sufridas durante el ataque fueron irreversibles.

Tres de los cuatro autores materiales del asesinato del periodista Oscar Gómez Agudelo aceptaran cargos y firmaran un preacuerdo con la Fiscalía frente a la imputación de los cargos

Así fue determinado luego de audiencia preparatoria de juicio que se cumplió ante el juzgado segundo Penal del Circuito Especializado de Armenia, Quindío.

La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego contra Luis Miguel Tamayo nazareno, Jorge Iván González Botero y Juan David Prado Ordoñez

Según el portal periodismo investigativo, el único que no aceptó los cargos, ni la imputación, ni el preacuerdo fue Johan Andrés mena Escobar que ira a audiencia de juicio oral diferenciada.

Según la información de los abogados del periodista y de acuerdo a la tasación de la pena, los imputados podría pagar una pena de 212 meses de prisión es decir 17 años de prisión

Para el 30 de septiembre fue fijada la audiencia donde se presentará el preacuerdo y dará a conocer la sentencia.

Susto y pánico en Armenia y varios de los municipios del Quindío por el sismo que se presentó anoche domingo a las 7y16 con una magnitud de 4.9 grados en la escala de Richter con epicentro en el municipio del Dovio en el Valle del Cauca.

Según el servicio geológico colombiano hubo 135 reportes en la red sismológica nacional que se presentaron en el Quindío, por fortuna solo hay reportes de sentido y no daños materiales

El municipio de Armenia interpuso recurso de apelación y solicitó la nulidad de la sentencia No. 100 del 22 de julio de 2025, con la que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, decidió declarar nulo el Acuerdo Municipal 304 del 29 de abril de 2024, “Por medio del cual se adopta una modificación al Acuerdo No. 019 de 2009 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Armenia 2009-2023”.

La sentencia de primera instancia decretó la nulidad del acuerdo, sustentada en que el Municipio no realizó el proceso de socialización y consulta del proyecto con los gremios y la comunidad.

No obstante, con la apelación, el Municipio demostró e insistió que dicha socialización y consulta sí se realizó con los gremios, diferentes sectores sociales, comunitarios y de participación, incluyendo la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, desde el año 2022 y hasta noviembre del año 2023, incluyendo la realización de un cabildo abierto el 19 de febrero de 2024, según certificación de la Secretaría del Concejo Municipal.

El Juzgado Cuarto Administrativo del Quindío admitió en primera instancia la demanda interpuesta por el concejal Jonatan Rojo contra el municipio de Armenia y el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (IMDERA), por las afectaciones a la Villa Olímpica.

El concejal Jonatan Rojo explicó que la demanda vincula al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, a la Secretaría de Tránsito Municipal de Armenia, Secretaría de Gobierno en razón a diferentes afectaciones que se vienen presentando a la ciudadanía especialmente para el uso, el goce y el disfrute del escenario deportivo.

Esto teniendo en consideración diferentes situaciones asociadas al uso inadecuado del espacio público, temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y fundamentalmente temas de salubridad teniendo en cuenta que en esta Villa Olímpica funciona uno de los parqueaderos de Setta el cual pues de acuerdo al plan de ordenamiento territorial no tiene esta destinación y

por tanto, lo que se le exige al municipio y a través de esta demanda, esta acción constitucional es el resarcir, reparar y garantizar derechos de los ciudadanos en lo que tiene que, con el uso, el aprovechamiento y gozo de los escenarios deportivos eh que en este caso se encuentran en la Villa Olímpica.

En el Quindío denuncian dilación en el proceso judicial por actos sexuales abusivos en contra de un docente, familiares del menor afectado exigen celeridad para que el caso no quede en la impunidad

Desesperados y desilusionados se encuentran los familiares de un menor en el departamento que denunció hace ocho años, puntualmente en el año 2017, un caso de abuso por parte de un docente cuando se encontraba cursando segundo grado en la Institución Educativa Jesús María Morales del municipio de Calarcá.

Incluso la Procuraduría General de la Nación en el año 2020 sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al docente Byron Guinand Arias por la comisión de actos sexuales abusivos con un menor de 14 años.

El padre del menor afectado, Leonardo Fabio Hernández lamentó lo complejo que ha sido el proceso judicial puesto que no se ha generado ningún avance y ya van ocho años en audiencias, pero nada en concreto que permita se haga justicia en su caso.

Recordó que su hijo cuando tenía siete años y cursaba segundo grado empezó a presentar cambios en su comportamiento que llamaron la atención de los familiares por lo que después de un tiempo el menor confesó la aparente agresión y la dio a conocer a una trabajadora social.

Señaló que desde ese momento iniciaron con el proceso correspondiente para denunciar ante la Fiscalía, pero desde eso no hay un avance significativo lo que genera mucha preocupación porque el docente sigue en libertad.

Es de mencionar que el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá les notificó a los familiares que la próxima audiencia de juicio será el 1 de julio del año 2026.

El pasado 10 de julio del año en curso, una ciudadana en la ciudad de Bogotá es víctima por el hurto de su motocicleta eléctrica, hasta donde otro ciudadano le pone una cita para la supuesta compra del mismo, y a través de engaños huye del lugar con la motocicleta.

Es así, que la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal, despliega todo el componente investigativo y en coordinación con la víctima se logra determinar, que dicha motocicleta eléctrica se encontraba en la ciudad de Armenia y estaba siendo ofertada para su venta a través de una red social.

De inmediato la Policía Judicial del Quindío, llegó hasta este lugar y pudo determinar, que efectivamente era la misma que había sido hurtada en la capital colombiana, logrando así su recuperación y entrega a sus propietarios.

La Policía Nacional a través del despliegue de planes de seguridad y convivencia ciudadana, mediante orden judicial logró la captura de dos hombres por el delito de homicidio en hechos aislados.

El primer caso se desplegó en el municipio de Calarcá hasta donde funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, llegaron e hicieron efectiva la orden de captura contra un ciudadano conocido como alias “Chuki”, un recocido por la comercialización de sustancia estupefacientes en el barrio Balcones de la Villa y sus alrededores.

De acuerdo a las investigaciones adelantadas en coordinación con la Fiscalía 15 Seccional Unidad de Vida, se estableció que alias Chuky participó en el homicidio en contra del señor Juan David Triviño, alias “El Zorro”, ocurrido el pasado 16 de febrero del año en curso en este mismo sector.

De la misma manera, lograron evidenciar que este sujeto, registra 11 anotaciones en el SPOA por los delitos de homicidio; concierto para delinquir por darse al narcotráfico; hurto calificado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales.

El segundo hecho se registró en el barrio Santander donde la policía capturó por orden judicial de un ciudadano de 27 años de edad, quien es requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad Nro. 3 de Calarcá por el delito de homicidio.

Se pudo determinar que esta persona estaría involucrada con el homicidio de un menor de edad el pasado 17 de julio de 2020, en el sector de Versalles del municipio de Calarcá, donde por acciones de intolerancia es agredido con arma corto punzante y debido a sus lesiones fallece.

La secretaria de infraestructura de Armenia, Claudia Arenas en diálogo con Caracol radio confirmó que se dio inicio formal a los contratos de obra y de interventoría. 64 000 millones de pesos entre obra e interventoría para las obras del intercambiador y la rehabilitación de 12 km de la malla vial en toda la ciudad.

Sobre el intercambiador de Versalles la funcionaria explicó “las obras del intercambiador, la etapa de pre construcción está aplica para las obras del intercambiador, son 2 meses donde el contratista. Debe ejecutar todas las actas de vecindad, es decir, el uno a uno de los predios colindantes contándoles el proyecto, la haciendo un levantamiento como tal del estado actual de esos predios por si llegasen a sufrir alguna afectación producto del desarrollo de la obra, pues se tenga ese soporte de en qué estado estaban estructuralmente estos predios eh antes de iniciar la obra.

La etapa de socialización como tal en cada una ya de los de los sectores directamente afectados y de toda la ciudad, porque eso es una obra pues que afecta la movilidad en toda la ciudad, además de la etapa de conciliación con las empresas de servicios públicos, es decir, ya en los próximos días vamos a ver obra, obra relacionada con redes, reubicación de redes, porque por ahí es donde se tiene que empezar,

Además, el contratista debe ejecutar y socializar el PMT, plan de manejo de tráfico y tiene dos meses para presentar esta estrategia teniendo en cuenta que por el sector de bomberos al norte de Armenia circulan 8000 vehículos en la hora pico.

Esto incluye la obra de bomberos, pero también las otras obras que se van a hacer de los 12 km que también van iniciando como la fachada y la avenida centenario donde esta semana llegarán los equipos de fresado que se utilizan para la demolición de la carpeta asfáltica con una fresadora y previo a eso tienen que estar hechas las actas de vecindad de donde vaya avanzando la máquina,

Desde la gerencia de Proyecta Quindío sostienen que están dadas las garantías para entregar el complejo acuático a la alcaldía de Armenia

Y es que continúa la polémica por la no puesta en funcionamiento del escenario deportivo a pesar de que se llevó a cabo su inauguración.

La gerente de la empresa Proyecta, Lina Marcela Roldán señaló que es clave realizar las claridades puesto que el pasado martes 5 de agosto lo que llevaron a cabo fue la inauguración protocolaria donde el contrato de obra ya está terminado al 100% en la parte física por lo que considera el momento de darlo a conocer a la opinión pública.

Aseguró que desde el mes de febrero en comité de moralización quedaron en compromiso de iniciar la entrega de documentación para que el municipio revisara y así agilizar el proceso, pero fue clara que Proyecta radicó en marzo en Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia la información documental y fue hasta el mes de julio que recibieron las observaciones.

Resaltó que hay un componente dentro de la lista de chequeo que se refiere a que el convenio y la obra debe estar liquidada para recibir por eso están revisando dentro de las obligaciones del convenio que involucra solo el contrato de suministro de las piscinas, pero dijo que el negocio jurídico de la obra es entre Proyecta y el Contratista.

En el Quindío advierten que la falta de voluntad política ha impedido la construcción de una morgue en óptimas condiciones

La diputada Jessica Obando se refirió a la situación teniendo en cuenta que debido a las adecuaciones que deben realizarse en la actual sede los cuerpos serán trasladados a Pereira.

Advirtió que el departamento vive una emergencia sanitaria por la falta de voluntad política puesto que obtuvo una respuesta de Medicina Legal a nivel nacional sobre el tema donde le informaron que han solicitado la construcción desde el año 2013.

Explicó que en todos estos años Medicina Legal ha solicitado que cedan el terreno para llevar a cabo el proceso de construcción, pero los gobiernos departamentales y municipales se han tirado la pelota lo que no ha permitido su materialización.

Sostuvo que es vergonzoso que sean más de 10 años en el proceso y que por negligencia administrativa actualmente no se cuente con una sede de Medicina Legal, en aras de facilitar el acceso de los servicios forenses a la comunidad y de optimizar el tiempo de respuesta a las autoridades.

La autoridad ambiental en el Quindío descarta afectaciones en el principal afluente hídrico tras alerta por la presencia de espumas

Luego de que se reportara la presencia de espumas en el río Quindío la autoridad ambiental inició el monitoreo correspondiente para determinar las condiciones en cuanto a la calidad del agua.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés informó que culminaron el procesamiento de los datos de las muestras tomadas el día 2 de agosto a la altura del sector de La María.

Entregó un mensaje de tranquilidad a la comunidad puesto que las evaluaciones realizadas a parámetros como metales comparadas con los objetivos de calidad establecidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico confirman que todos se encuentran muy por debajo de los límites permisibles.

Esta semana sería contratado el personal de aseo en los colegios públicos de Armenia

De manera anónima dieron a conocer a Caracol Radio la situación que se vive en las instituciones educativas de la ciudad por la falta de aseadoras ya que no es una función de docentes y estudiantes.

Frente a esto consultamos al secretario de Educación, Antonio José Vélez aclaró que están culminando el proceso de vinculación del servicio de aseo y esta semana se espera ya estén vinculadas para la nueva etapa.

Sostuvo que han articulado un trabajo con los funcionarios de planta realizando una reorganización de cinco días hábiles de los auxiliares de servicios generales para garantizar el aseo y limpieza en las 72 sedes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

La manada de los 9 hace alusión a una estrategia que lidera el Ejército en el Quindío en pro de los perritos callejeros, con la iniciativa buscan brindar la protección y la adopción efectiva de los animalitos en abandono

Y es que el voluntariado es liderado por el teniente coronel Ronald García que es el comandante del Batallón de apoyo y servicios para el combate #8 Cacique Calarcá.

En diálogo con Caracol Radio expresó su amor por los animales y la importancia de trabajar en ayudarlos para brindarles un hogar por eso cuenta con 9 perritos que han sido recuperados tras ser maltratados y abandonados con el fin de entregarles un mejor futuro.

Ante incertidumbre sobre medida cautelar a Nueva EPS, desde la asociación de hospitales públicos de Colombia informaron que el agente interventor entregó parte de tranquilidad sobre los giros directos y se comprometió a los pagos adicionales en el Quindío

En efecto se llevó a cabo una reunión entre la junta directiva de la Asociación Colombiana de empresas sociales del estado y hospitales públicos, ACESI y el agente interventor de la Nueva EPS Bernardo Armando Camacho con el fin de analizar la situación tras el anuncio de una medida cautelar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

El presidente de la Asociación Quindiana de Hospitales Públicos, Juan David Arango quien hace parte de la junta directiva de ACESI, manifestó que la incertidumbre se centraba por la medida cautelar que ponía en riesgo el giro directo mensual a los hospitales.

Mencionó que en la mesa de trabajo lograron obtener un parte de tranquilidad ya que el agente interventor evidenció el cargue del giro del mes de agosto y que continuará realizándose con normalidad. También dijo que abordaron el tema que tiene que ver con la red para actualizar de los contratos que se tienen de todos los hospitales públicos del departamento con Nueva EPS.

Asimismo, destacó que la cartera de esta EPS con el departamento es superior a los 50 mil millones de pesos donde el hospital San Juan de Dios es a quien más le adeudan entendiendo que es el más grande del Quindío.

En el marco de los actos por los 141 años del municipio de Circasia, el alcalde de la localidad, Julián Peña puso en funcionamiento varias obras, entre ellas el mirador del alto de la cruz

Así mismo el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya le entregó oficialmente al alcalde de la localidad, Julián Andrés Peña Sierra, las obras de renovación en la fuente de agua de la Plaza Bolívar; emblema del ‘Municipio Libre’ y que por años mostró signos de deterioro.

Su recuperación, por 200 millones de pesos obedece al compromiso adquirido por el mandatario departamental en enero de 2024.

En el municipio de Circasia, 30 familias vulnerables recibirán la notificación oficial de que han sido seleccionadas como beneficiarias del programa Mi Hábitat 2025, la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de Homecenter en el Quindío.

El proyecto, de $1.100 millones, beneficiará directamente a 35 familias a través de la construcción de 20 viviendas nuevas y el mejoramiento de 10 viviendas en la Urbanización San Fernando y el Centro poblado La 18, Vereda La Cristalina.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social Regional Quindío anunciaron el inicio del tercer ciclo de pagos de los programas nacionales de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, hasta el 21 de agosto para más de 3.000 armenios beneficiarios bancarizados y no bancarizados; con una inversión de 1.226 millones de pesos para la capital quindiana.

El policía en retiro y que se fugó del secuestro de las FARC, John Frank Pinchao rechazó el anuncio de los diálogos de paz con el Clan del Golfo porque considera solo logran beneficios sin ninguna muestra de paz

En su visita al Quindío, el subteniente de la Policía (r) Jhon Frank Pinchao, quien se fugó de las FARC en el mes de abril de 2007 tras haber permanecido secuestrado por más de ocho años, se refirió al anuncio del gobierno nacional sobre el inicio fuera de Colombia de las conversaciones de paz con el Clan del Golfo.

Considera que en absoluto sirven esos espacios de diálogo con grupos armados puesto que se ha evidenciado con las FARC que solo se han burlado del país obteniendo beneficios. Fue claro que es el momento de que se tomen cartas en el asunto en el sentido de que la justicia opere y se apliquen las leyes en contra de estos grupos que tanto daño le han hecho al país.

Sobre la situación de orden público que se agudiza en diferentes regiones del país, mencionó que el llamado es a rodear a las fuerzas militares y los policías porque son los únicos que pueden brindar las garantías de seguridad.

Precisamente su visita al departamento fue con motivo de dar a conocer la labor que empezaron a intensificar con el partido político Oxígeno con el fin de darle relevancia a los reservistas de las fuerzas militares y policiales.

En deportes, Triple victoria para los tres equipos de Caciques del Quindío en la liga nacional de fútbol de salón en la rama masculina y Femenina

Las chicas de Caciques del Quindío ganaron su segundo partido de visitante está vez 3 a 1 ante Huila en Neiva, mientras que Caciques A también gano de visitante 5 a 0 ante Panches Nilo en Cundinamarca, y Caciques B, en el coliseo del café en Armenia le ganaron 4 a 3 a Samaniego de Nariño.

De otro lado, Finalizó la Vuelta a Burgos en España, donde el quindiano Diego Pescador con su equipo el Movistar Team tuvo una positiva participación al ocupar el puesto 15 en la general y sexto en la clasificación de los jóvenes