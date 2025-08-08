Viernes 8 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El departamento del Quindío llegó a los 110 homicidios, el 60% de los casos en la ciudad de Armenia, donde fueron asesinados dos jóvenes en hechos aislados.

Un homicidio con arma de fuego se registró en la noche del miércoles 6 de agosto de 2025, en el barrio Los Quindos segunda etapa al sur de Armenia.

Según informes de las autoridades judiciales, un hombre identificado como Víctor Alfonso Quiñones Valencia, alias “Big Cola”, de 31 años, fue encontrado sin vida en la vía pública, con heridas de arma de fuego.

La víctima de este ataque sicarial fue abordada por dos hombres que le dispararon en varias oportunidades y huyeron del lugar a pie por una zona boscosa.

De acuerdo a la información de la Policía, la víctima tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por: seis por tráfico de estupefacientes y una más por violencia intrafamiliar. Asimismo, en el año 2020 había sido víctima de tentativa de homicidio.

En Armenia fue asesinado con arma de fuego un hincha del Deportes Quindío que registraba antecedentes judiciales

En la noche del martes 5 de agosto se registró un ataque sicarial en el sector del parque cafetero de la ciudad donde fue asesinado un hincha del equipo cafetero identificado como Cristian David Jiménez de 33 años de edad.

De acuerdo con la información de la Policía del departamento, la víctima registraba antecedentes judiciales con siete anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico de estupefacientes y una más por fuga de presos.

Además, en su poder le fue encontrada sustancia estupefaciente por lo que no se descarta que el hecho tenga que ver con ajuste de cuentas por este tema.

En el Quindío sigue la alerta sanitaria por la situación de la morgue departamental, la Procuraduría General de la Nación elevó una función preventiva para evitar una emergencia sanitaria

En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación alertó que la morgue de Calarcá, Quindío, que atiende a todos los municipios del departamento, no tiene la capacidad suficiente para atender una emergencia que involucre más de tres cuerpos, como se evidenció tras su cierre el pasado 16 de julio tras inspección realizada por la Secretaría de Salud.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío y la Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, especialmente a Medicina Legal, para que le presten atención a la problemática y articulen esfuerzos con otras entidades para encontrar soluciones y evitar que las consecuencias sean peores frente a otro tipo de eventualidades.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez fue claro en manifestaron luego de evaluar varias posibilidades para tener temporalmente un sitio adecuado para hacer todo el proceso de necropsias forenses y medico legales ninguno de los espacios cumple con las especificaciones sanitarias ni técnicas

Por esta razón el funcionario indicó que como plan de contingencia por parte de medicina legal mientras dure el proceso de adecuaciones en el municipio de Calarcá es que los cuerpos sean procesados en Pereira, pero la reclamación de los cuerpos sea en Armenia.

Información de servicio, hoy habrá cierre total de la vía principal que comunica a los departamentos de Valle del Cauca y el Quindío por la llegada de la vuelta a Colombia en bicicleta al municipio de La Tebaida, el cierre se iniciará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la tarde, por eso recomiendan tomar las rutas alternas o tener paciencia mientras termina la competencia ciclística

Un conductor herido por accidente de tránsito en la vía de la línea en el Quindío

Según la Policía de tránsito y transporte, el siniestro vial se registró en la mañana de ayer jueves 7 de agosto en el km 10+00 sentido Cajamarca- Calarcá, donde se presentó un choque entre un camión marca Chevrolet cuyo conductor Brayan Bernal Buya de 35 años de edad resultó Ileso y un furgón Marca JAC, color Blanco, donde el conductor Walter Arlevis Huérfano Pérez de 43 años de edad, resultó lesionado y fue trasladado a la clínica la sagrada Familia al parecer fractura del fémur Izquierdo.

10 personas damnificadas y cuatro viviendas construidas en madera consumidas por las llamas dejó como saldo un incendio que se presentó en el barrio Nuevo Armenia al sur de la ciudad, la rápida reacción y atención de los bomberos evito que la conflagración se extendiera a otras viviendas, la alcaldía de Armenia entregó ayudas a las familias damnificadas.

Sigue la polémica en Armenia por la situación del colegio INEM, estudiantes, docentes, padres de familia, egresados, y concejales manifestaron su rechazo frente a las informaciones sobre la fusión o transformación de la institución con la normal superior del Quindío

El secretario de educación de Armenia Antonio Vélez durante debate de más de 4 horas en el concejo municipal fue claro en señalar que el colegio INEM no se cierre, no habrá traslado de docentes ni los estudiantes serán trasladados a otras instituciones, si anunció la realización de mesas de trabajo con la comunidad académica para buscar alternativas de transformación del colegio

Las autoridades en Armenia advierten que aún faltan requisitos para recibir el complejo acuático y el gobernador del Quindío sostiene que es ya es hora de que el municipio lo reciba

Recordemos que se llevó a cabo la inauguración del escenario deportivo a cargo de la empresa Proyecta Quindío, pero aún no entra en funcionamiento porque no ha sido entregado formalmente a la alcaldía de la ciudad.

La secretaria de Infraestructura municipal, Claudia Arenas precisó que más allá del querer y la necesidad del gobernador del departamento se deben cumplir a cabalidad los componentes técnicos y jurídicos.

Señaló que las obras son producto de un convenio firmado entre el ministerio del Deporte, la gobernación y la alcaldía en el año 2023, pero fue clara que deben agotarse las instancias respectivas.

Explicó que en el componente legal aún falta por lo que no se puede dar el recibido final por parte de la administración municipal.

Detalló que no se cuenta con el certificado RETIE que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y el RETILAP el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.

Asimismo, dijo que aún no se ha dado la liquidación o el cierre como tal del acta de recibido del contrato por lo que deben agotarse estos procesos para recibir el bien.

Por su parte el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis extendió el llamado a la alcaldía de Armenia para que reciban el escenario porque ya no pueden tenerlo puesto que considera es ya responsabilidad del municipio.

Destacó que no es que se quieran desprender del proyecto, sino que la alcaldía firmó el plan de sostenibilidad por lo que deben aceptarlo. Reconoció que han realizado algunas correcciones, sin embargo, aseguró que ya es hora de que la alcaldía reciba el escenario deportivo para lograr su funcionamiento.

Transportadores en el Quindío consideran que los tres años del presidente Gustavo Petro han sido muy negativos

Frente a los tres años que cumplió el presidente Petro en el poder, el presidente de la asociación de transportadores del departamento Juan Carlos García reconoció que el panorama no es nada alentador para el sector.

Especificó que desde el inicio de este gobierno se bajó la guardia para luchar contra la informalidad puesto que se ha validado la ilegalidad. Mencionó que también se ha duplicado el precio del valor de gasolina impactando negativamente en la economía de los transportadores.

Asimismo, dijo que las políticas a nivel nacional han sido muy negativas donde se han frenado muchos proyectos lo que no ha permitido el desarrollo esperado.

Otro factor que considera golpea fuertemente es el cambio de ministros en la cartera de transporte lo que no permite la continuidad en los procesos.

Con una ceremonia religiosa, una parada militar y un desfile se rindió homenaje al Ejército Nacional en el municipio de Montenegro en el Quindío donde participaron varias especialidades de la Octava Brigada del Ejército y la presencia de las autoridades político administrativos del departamento.

En Armenia a pesar de la lluvia con camisetas, banderas blancas y de Colombia e imágenes del expresidente Álvaro Uribe marcharon ciudadanos, veteranos, policías y militares retirados y militantes del centro democrático en apoyo al exmandatario.

Fue puesta en funcionamiento la nueva zona intercultural en la universidad del Quindío, Un espacio de 552 metros cuadrados en el que habrá presencia permanente de profesionales de Bienestar Institucional para realizar labores de promoción de la salud y prevención del consumo de sustancias sicoactivas.

El proyecto costó $791.819.717, cuenta con un teatrino, área de estudio con mesas y cubierta, wifi, baterías sanitarias, iluminación alimentada por paneles solares, punto ecológico, mobiliario de esparcimiento y oficinas para los funcionarios de Bienestar. Puede albergar hasta 150 personas.

El uso será exclusivo para la población uniquindiana, el rector de la Uniquindío Luis Fernando Polanía expreso “Diseñamos un manual de convivencia que contempla, entre otras recomendaciones, que las puertas del espacio intercultural se abran a las 6:30 de la mañana y se cierren a las a 9:30 de la noche”

En Deportes, destacada actuación de la pesista del Quindío Julieth Jiménez Palechor en el clasificatorio hacia los Juegos Deportivos Nacionales que se llevó a cabo en Cali

La pesista ganó dos medallas de oro y una de bronce en dos modalidades bajo la orientación técnica del profesor Carlos Hernán Andica

De otro lado, hoy viernes 8 de agosto en el municipio de Circasia, se iniciará el Zonal Regional Baby Fútbol, clasificatorio al Festival de Festivales en Medellín, por el Quindío participan 7 equipos, seis en la categoría masculina y uno en la rama femenina.