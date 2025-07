Jugador de Selección Colombia y Premier League sueña con llegar a Real Madrid

Real Madrid, el club más laureado en la historia del futbol, es uno de los destinos más atractivos para los futbolistas que buscan llenar su palmarés de trofeos, sin embargo, llegar allá, no es una determinación que sea tomada únicamente por el jugador. El club tiene en carpeta a los jugadores que su presidente, Florentino Pérez, considera que tienen un talento único y nato.

Ampliar

Le puede interesar: Selección Colombia: Ranking FIFA actualizado tras empate con Argentina en Eliminatorias

Incluso, son muchos los jugadores que confiesan su deseo por jugar en La Casa Blanca, pero pocos los que lo consiguen. Esta vez, se trata de un jugador de la Selección Colombia, que actualmente pertenece a un equipo de la Pemier League, liga que es considerada, por muchos, como la más competitiva del planeta.

Luis Sinisterra reveló su admiración por Real Madrid

Luis Sinisterra/Getty Images. / Gabriel Aponte Ampliar

A través de una charla con el periodista Juan Felipe Cadavid, la influencer Valeria Emilian, más conocida como ‘La Parce’, y Leandro Loaiza, creador de contenido; Luis Sinisterra, jugador que en distintos momentos ha lucido la camiseta de la Selección Colombia, afirmó:

Noticia relacionada: James Rodríguez vuelve a la acción con León en la Liga Mexicana: Hora, fecha y cómo ver EN VIVO

“El equipo de mis sueños es el Real Madrid. La ‘casa blanca’ ha sido mi equipo”, declaró el jugador de Bournemouth. “En el fútbol a uno no le toca volverse hincha, porque da muchas vueltas. Puede que sea el equipo de tus sueños, pero terminas jugando en el rival”, agregó el santandereano de 26 años.

Real Madrid no es la única opción para Sinisterra

Luis Sinisterra/Getty Images. / Gabriel Aponte Ampliar

También le puede interesar: ¡Oficial! Selección Colombia confirma amistoso con México: fecha y lugar del partido

Pese a confesar su deseo futbolístico, Luis Sinisterra, con pasado en equipos como Once Caldas, Feyenoord y Leeds United; declaró que no se casará con su sueño de ir al conjunto merengue y manifestó: “Puede ser que ese sea, pero no me caso”, para dejar claro, que puede jugar en cualquier otro equipo, siempre y cuando la oferta y el destino lo seduzcan.