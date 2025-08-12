“Los Cumbia Stars” presentan “Lo Más Lindo” y se consolidan entre los mejores de Latinoamérica

Los Cumbia Stars existen desde 2018 y han consolidado su música como referente de la cumbia colombiana / Foto: Los Cumbia Stars

La agrupación colombiana Los Cumbia Stars presentó la canción Lo Más Lindo, grabada junto a sus colegas guatemaltecos Malacates Trébol Shop, muy conocidos y exitosos en Centroamérica.

Los Cumbia Stars existen desde 2018. Han grabado y publicado cinco álbumes, y se han presentado en importantes festivales como el de New Orleans en Estados Unidos. Tienen una nominación a los Grammy Latinos 2020, y varias giras los han consolidado como exponentes de la cumbia colombiana.

En diálogo con Lo Más Caracol, la cantante Cristina Escamilla y el director de los Malacates, Francisco Páez, contaron que Argentina, México, España y la comunidad latina en Estados Unidos son los destinos más frecuentes para sus presentaciones. La cumbia Lo Más Lindo es una exaltación a esa persona que llega a nuestras vidas y a quien no nos cansamos de agradecer por estar junto a nosotros.

En los siete años de existencia de Los Cumbia Stars, han logrado grabar con solistas y agrupaciones de prestigio continental como los mexicanos La Ronda Bogotá, del fallecido Celso Piña, y Los Mirlos; los argentinos Los Delio Valdez, del colombiano Elio Valdez. También han grabado junto a los nacionales Alfredo Gutiérrez, Armando Hernández, Los Corraleros de Majagual y Adriana Lucía. Se destaca la colaboración con la agrupación de origen colombiano y actualidad mexicana La Sonora Dinamita.

Su quinta publicación, Baila Kolombia, es un EP de seis canciones. Para esta producción contaron con la participación del acordeonero Nelson Landero, nieto del legendario artista y promotor de la cumbia Andrés Landero. El EP está conformado por las canciones: Baila Kolombia, Cortavenas, La tabla periódica, Marcas, Aunque llegues a odiarme y Arrocito en bajo.

Información de Los Cumbia Stars

Desde 2018, superan las 120 presentaciones en vivo, entre las que se destacan:

Festival Internacional de Jazz de New Orleans ( USA – 2024 )

( ) International Festival de Louisiane ( USA – 2024 )

( ) Fiestas del Pitic en Hermosillo ( México – 2024 )

en ( ) Auditorio Nacional ( México – 2023 )

( ) Antel Arena de Montevideo ( Uruguay – 2023 )

de ( ) Centro Cultural Konex en Buenos Aires ( Argentina – 2023 )

en ( ) Festival Centro ( Bogotá – 2023 )

( ) Festival Quito Kumbia ( Ecuador – 2022 )

( ) Feria de Cali ( 2022 )

( ) Teatro Colón de Bogotá ( 2022 )

de ( ) Teatro Metropolitano ( 2021 )

( ) Festival de Jazz en Medellín (2019)

Además, han recibido invitaciones a festivales internacionales en 2025.

Esta nueva apuesta de Discos Fuentes ya cuenta con cinco trabajos discográficos: tres de estudio y dos en vivo, en los cuales se incluyen canciones como Llora Mi Acordeón, que hace parte del álbum nominado al Latin Grammy y es un éxito entre los sonideros de Monterrey (México). Asimismo, los sencillos El Platanal, Me Borrarás y Usted ya Perdió han llegado al #1 en el TOP 20 de Radio Nacional de Colombia, y la canción Amapola también conquistó el primer lugar en varios Top Charts de Ecuador en 2023 y 2024.

En su discografía se encuentran colaboraciones con grandes maestros como Alfredo Gutiérrez, Armando Hernández, Los Corraleros de Majagual, La Sonora Dinamita, Maria Mulata y Majida Issa, entre otros.