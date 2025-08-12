Ladrones irrumpen en casa, amordazan a propietarios y roban oro avaluado en más de $40 millones

En un operativo de la Policía fueron capturados cuatro sujetos señalados de, presuntamente, haber participado en un millonario hurto registrado en una casa del barrio El Poblado, de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con las autoridades, los detenidos ingresaron por la puerta principal de la vivienda, cortando una rejilla de acceso. Una vez dentro, amordazaron e intimidaron a las víctimas con armas de fuego, y les exigieron objetos de valor.

Elementos robados

Los ladrones se llevaron elementos en oro como dos cadenas, tres anillos, un dije, y un arete. Además, de un teléfono celular de alta gama y un DVR. Estos elementos, que ya fueron recuperados, están avaluados en más de 40 millones de pesos.

Entre los capturados se encuentra un sujeto de 38 años, conocido como alias ‘Viejo Abel’, quien habría pertenecido al Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Quilleros’, dedicado a actividades criminales en Fundación, Magdalena.

En el procedimiento, la Policía incautó una pistola, dos revólveres calibre 38 mm, 12 cartuchos calibre 38 mm, un vehículo Mazda CX-9, y dos chaquetas con escudos alusivos a la Policía Nacional.

Los capturados registran en conjunto 20 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, fuga de presos, tráfico de estupefacientes, homicidio, destinación ilícita de bienes y daño en bien ajeno.