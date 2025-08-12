James Rodríguez se pierde el duelo con Sergio Ramos en León vs. Monterrey: esta sería su lesión / Getty Images

Máxima alerta en Colombia y México por cuenta de James Rodríguez. El volante cucuteño no fue tenido en cuenta este lunes 11 de agosto por el entrenador Eduardo Berizzo de cara al duelo de su equipo, el Club León, frente al Monterrey de Stefan Medina y Sergio Ramos.

James Rodríguez se pierde su primer partido de la temporada con León / Getty Images / VICTOR CRUZ Ampliar

Aunque el técnico argentino había anticipado en rueda de prensa que su máxima estrella podía perderse el duelo válido por la cuarta jornada del Apertura mexicano, la prensa de ese país detallaba que James estaba apto para jugar al menos un tiempo.

A final de cuentas, Rodríguez Rubio no pudo entrar en la convocatoria, que por cierto sí tuvo al capitán Stiven Barreiro en el once titular y al volante Daniel Arcila en el banco de suplentes. Entretanto, del otro lado de la vereda, Stefan Medina compartió zaga central con el mítico Sergio Ramos, excompañero de James en Real Madrid.

La lesión que sacó a James Rodríguez de León vs. Monterrey

James Rodríguez no fue tenido en cuenta para el partido León vs. Monterrey debido a una lesión muscular, dolencia que le impide jugar con normalidad y requiere de descanso.

Es preciso recordar que el experimentado futbolista presentó una molestia de este tipo a principios del mes de agosto, motivo por el cual estuvo en duda para el partido de la Leagues Cup frente al Columbus Crew. A pesar de que León estaba ya eliminado, James terminó jugando y por tal razón se esperaba que para el duelo ante Monterrey se hiciera lo mismo, cosa que no ocurrió.

James Rodríguez, jugador de León FC / Instagram: @clubleon_oficial Ampliar

Por todo esto, Eduardo Berizzo optó por cambiar el módulo y jugar así con doble nueve en el frente de ataque. A Funes Mori lo terminó acompañando José Alvarado.

Se trata de la primera ausencia de James en lo corrido del segundo semestre. Incluso, en cinco duelos disputados, solamente en uno no fue titular, que se dio en la primera jornada del Apertura contra Atlético San Luis.