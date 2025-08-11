LaLiga de España 2025/2026: ¿Cuándo comienza y qué colombianos estarán?

Este viernes regresa la Liga Española, donde competirán 20 clubes en partidos emocionantes y con participación colombiana. El duelo que abre la primera jornada del torneo es Girona vs. Rayo Vallecano, en el estadio Montilivi a partir de las 12:00PM, hora colombiana.

Cabe recordar que la Liga se disputará hasta el 24 de mayo del 2026, sin embargo, la pausa de Navidad tendrá lugar desde el domingo 21 de diciembre al domingo 4 de enero del 2026.

Le puede interesar: Richard Ríos y Jhon Durán se juegan su permanencia en Champions League: Fecha y hora

Además, también habrá cinco pausas para disputar los encuentros que corresponden a la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol 2026: del 1 al 9 de septiembre, del 6 al 14 de octubre, del 10 del 18 de noviembre, del 23 al 31 de marzo de 2026 y del 1 al 9 de junio de 2026.

MODIFICACIÓN | Cambia el siguiente horario de la jornada 1 de #LALIGAEASPORTS:



📌 El #AlavésLevanteUD se disputará el sábado 16 de agosto a las 21:30. pic.twitter.com/YAy7ecUNHi — LALIGA (@LaLiga) August 11, 2025

Casualmente, equipos de diferentes ligas crearon duplas colombianas para esta temporada: el Cucho Hernandéz y Nelson Deossa por el Real Betis; Yasér Asprilla y Jhon Solís por Girona; por último, Johan Mojica y Daniel Luna por Mallorca.

Lea también: Linda Caicedo, junto a Mbappé, Bellingham y Vinicius, presentan la nueva camiseta del Real Madrid

Así se disputará la primera jornada de la Liga Española

Estos son los compromisos que corresponden a la primera fecha.

Viernes 15 de agosto

Girona VS. Rayo Vallecano

Villarreal VS. Real Oviedo

Sábado 16 de agosto

Mallorca VS. Barcelona

Alavés VS. Levante

Valencia VS. Real Sociedad

Domingo 17 de agosto

Celta de Vigo VS. Getafec

Athletic VS. Sevilla

RCD Espanyol VS. Atlético de Madrid

Lunes 18 de agosto

Elche C.F VS. Betis

Martes 19 de agosto