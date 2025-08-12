Invías adjudicará contrato por $ 15.500 millones para mantenimiento de la Transversal del Cusiana

Tunja

El Instituto Nacional de Vías, informó que 25 ofertas se presentaron al proceso de licitación pública para el contrato de mantenimiento de la Transversal del Cusiana entre los departamentos de Boyacá y Casanare.

Lo que sigue ahora es que el Invías iniciará el análisis de cada una de las propuestas y espera adjudicar el contrato en la primera semana de septiembre por un valor de $ 15.500 millones aproximadamente.

La vía constantemente presenta cierres por lo que el transporte de carga y pasajeros se ve afectado.