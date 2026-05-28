Capturan a presunta responsable del atentado contra el Batallón Simón Bolívar de Tunja

En un operativo conjunto desarrollado en Saravena, Arauca, la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía capturaron a alias “La Churca”, señalada de los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

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Según las autoridades, la mujer haría parte de una estructura criminal del ELN y estaría vinculada al atentado perpetrado en noviembre de 2025 contra el Batallón de Infantería Simón Bolívar en Tunja por parte del GAO del ELN frente José Adonay Padilla.

De acuerdo con la investigación, alias “La Churca” tendría funciones logísticas dentro de la organización armada y presuntamente habría participado en la planeación y ejecución de acciones criminales atribuidas a ese grupo insurgente. La captura se produjo en medio de operaciones adelantadas por las autoridades para desarticular redes del ELN en distintas regiones del país.