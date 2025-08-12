Gustavo Cerati cumpliría hoy 66 años: Conozca aquí cuáles son sus mejores canciones

Hoy 11 de agosto sería el cumpleaños número 66 de uno de los músicos mas influyentes en el rock en español tanto como solista como con Soda Stereo, Gustavo Cerati uno de los iconos de este género falleció el 4 de septiembre de 2014, tras más de cuatro años en coma, pero dejo un legado que no ha dejado de crecer.

Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular durante un concierto

En mayo de 2010, durante un concierto en Caracas, Venezuela, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma. Permaneció en esa condición hasta su fallecimiento en septiembre de 2014. Su despedida conmocionó al mundo de la música.

¿Dónde nació Gustavo Cerati?

Gustavo Cerati nació en Buenos Aires en 1959 y desde joven mostró un talento excepcional para la música. Con Soda Stereo, la banda que lideró junto a Zeta Bosio y Charly Alberti, marcó la pauta del rock latino en los años 80 y 90, llenando estadios y creando himnos que aún se corean en toda Iberoamérica.

Tras la separación del grupo, Cerati inició su carrera como solista con discos como Bocanada, Ahí vamos y Fuerza natural, explorando nuevos sonidos y mostrando una sensibilidad artística única.

Aunque su vida se apagó en 2014, su obra sigue vigente. En plataformas de streaming, sus canciones superan millones de reproducciones y en redes sociales los mensajes de admiración se multiplican cada año en esta fecha.

¿Cuáles son sus mejores canciones?

Puente – Bocanada

Lago en el cielo” – Ahí vamos

Crimen – Ahí vamos

Adiós – Ahí vamos

Av. Alcorta – Amor amarillo

La excepción – Ahí vamos

Amor amarillo – Amor amarillo

Déja vu – Fuerza natural

Me quedo aquí – Ahí vamos

Cactus – Fuerza natural

Bocanada – Bocanada

Cosas imposibles – Siempre es hoy

Río Babel – Bocanada

Vivo – Siempre es hoy

Lisa – Amor amarillo

Tabú – Bocanada

Tu medicina – Colores santos

Pulsar – Amor amarillo

Te llevo para que me lleves – Amor amarillo

Paseo inmoral – Bocanada

Mensaje de cumpleaños por parte de su hija Lisa Cerati

“Feliz cumpleaños padre. Desde que no estás,el vacío sigue siendo el mismo, y en fechas como esta a veces se hace un poco más profundo. Pero mi amor y gratitud hacia vos es cada día más grande”, escribió la hija de Cecilia Amenábar junto a fragmentos de videos caseros de su niñez, en la que se la vio compartiendo con su padre.

Además, le agradeció a su padre por impactar de manera positiva en sus fanáticos “Gracias por todo lo que dejaste, somos varios los que fuimos tocados hasta el punto más profundo del alma con tu talento y sensibilidad. Te amo muchísimo y lo sabes donde sea que estés”.

