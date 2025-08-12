Elecciones 2026: Registrador hizo un llamado a la unidad y a combatir la desinformación

Colombia

En la mañana de este martes, el Registrador nacional, Hernán Penagos se reunió con el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez y altos mandos de la Policía en medio del encuentro de comandantes de la Policía Nacional .

Luego de esto el Registrador se refirió sobre el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, el Registrador Nacional, Hernán Penagos, calificó el hecho como “momentos penosos y tristes” para el país

Llamado a la unidad de cara a 2026

En este contexto, subrayó la necesidad de mantener el trabajo articulado entre la Fuerza Pública y la Registraduría, con el propósito de “mantener la democracia intacta, como siempre se ha mantenido en nuestra región”, de cara a las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el próximo año

Durante su intervención, enfatizó que este esfuerzo requiere no sólo coordinación institucional, sino también “entender muy bien las realidades que se ocurren en cada uno de los rincones de Colombia”.

La desinformación frente a las elecciones

El registrador alertó que la desinformación y las noticias falsas son hoy una preocupación central para las autoridades electorales de la región. “No hay reunión en ningún lugar de la región de Latinoamérica donde el primer tema a abordar […] no sea el de la desinformación y las noticias falsas”, afirmó.

Citó estudios recientes que advierten sobre el efecto corrosivo de estos fenómenos: “Están erosionando las democracias, están golpeando muchísimo el Estado de Derecho y están haciendo mella en muchas democracias de diferentes países”.

De cara a las próximas elecciones, insistió en que es necesario enfrentar este reto, “a pesar de las dificultades, porque son circunstancias sobre las que no se tiene mucha capacidad, pero hay que tenerlas presentes como un elemento determinante”.

Finalmente, recordó que la organización electoral es una tarea colectiva: “La responsabilidad del proceso electoral es una responsabilidad de todo el Estado en su conjunto y cada autoridad tiene una parte que contribuir para que las elecciones no solamente sean libres, sino que sean justas y universales”.