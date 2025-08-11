Murió Miguel Uribe: Naciones Unidas pide garantizar elecciones seguras en Colombia

Una bandera de Colombia en la silla donde se ubicaba el senador Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia. (Foto: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Primero se pronunció el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien lamentó “profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay en Colombia y expresa sus condolencias a su familia y al pueblo colombiano”.

Guterres reiteró su llamado para que el atentado “sea plenamente investigado y que los responsables rindan cuentas ante la justicia” y pidió “a las autoridades colombianas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar unas elecciones nacionales pacíficas, incluyendo garantías para la seguridad de todos los candidatos”.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “profundamente consternado y entristecido por la noticia del fallecimiento del aspirante presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay”.

“Su muerte es un duro recordatorio de la importancia de que las próximas elecciones colombianas se celebren con respeto a la vida de todas las personas, libres de violencia y en un clima que permita una participación segura e inclusiva. Es vital que la campaña electoral se desarrolle sin verse eclipsada ni interrumpida por discursos violentos, discriminatorios o estigmatizantes”, dijo Turk.

El Alto Comisionado aseguró que mantendrán la asistencia técnica a las autoridades colombianas para garantizar el respeto por los derechos humanos de todas las personas “tanto en el contexto electoral como fuera de él”.

Por esta línea también habló el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien comentó “que el mejor homenaje a la memoria de Turbay debe ser continuar comprometidos con trabajar por un hemisferio donde la violencia política nunca más tenga cabida”.

Finalmente, la colombiana Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), advirtió que “sin una política de seguridad efectiva no hay garantía de derechos humanos para nadie”.