CNE abrió indagación a Cepeda por presuntas irregularidades en financiación de campaña de consulta

Iván Cepeda y logo del CNE Colombia. Fotos: (Colprensa - Camila Díaz) / Colprensa - CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una indagación preliminar contra el candidato presidencial Iván Cepeda por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de su campaña para la consulta interpartidista del Pacto Histórico del 26 de octubre del 2025.

La indagación se abrió con base en varias denuncias que llegaron al CNE, entre ellas, de los siguientes ciudadanos: el senador Jota Pe Hernández, el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, y otras cuatro personas.

Los denunciantes aseguran que entre los gastos de Cepeda aparece un aporte de la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. por valor de $609 millones y, otro de Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de SAMAT PUBLICIDAD S.A.S, por valor de $116 millones razón por la cual se estaría superando el tope del 10% de la financiación privada.

Ahora, según el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, ningún candidato o campaña puede recaudar contribuciones individuales superiores al 10% del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña.

Al respecto, el CNE ya remitió la indagación al candidato Iván Cepeda, para que dentro de 10 días hábiles se pronuncie frente a los hechos y aporte los documentos que considere pertinentes, como pruebas.

También pidieron pruebas a la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S., y acredite documentalmente el origen de los recursos reportados como aporte a la campaña, los extractos o soportes bancarios