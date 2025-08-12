¡El café ha bajado! Su precio HOY, 12 de agosto en Colombia según la FCN

El café es uno de los granos más famosos alrededor del mundo, además, es una de las exportaciones más importantes que hace el país.

Colombia es el tercer país con mayor exportación de café a nivel mundial, los primeros lugares lo ocupan Vietnam y Brasil. Por otro lado, gracias a estas exportaciones, la economía colombiana se ve beneficiada, sin contar que aparte, también exportamos otros insumos, como flores, petróleo y entre otros.

Asimismo, el proceso que tiene el grano de café es detallado y necesita de paciencia a la hora de ser sembrado, las fases son:

Siembra en cafetales: se puede hacer manualmente o con ayuda de otras herramientas dependiendo el terreno en el que se haga.

se puede hacer manualmente o con ayuda de otras herramientas dependiendo el terreno en el que se haga. Época de siembra: la estación o clima es importante, ya que normalmente se espera que sea en época de lluvias, pues se necesita un suelo húmedo.

la estación o clima es importante, ya que normalmente se espera que sea en época de lluvias, pues se necesita un suelo húmedo. Cultivos bajo la sombra: es una de las formas de cultivo tradicionales entre los cafeteros, pues es relevante que el sol no sea tan intenso sobre la cosecha.

es una de las formas de cultivo tradicionales entre los cafeteros, pues es relevante que el sol no sea tan intenso sobre la cosecha. Florece el café: según el portal de café Bonka, los cafetos producen unas flores que luego se convierten en cerezas de café que tardan en madurar entre 30 y 35 semanas.

Como cualquier otro cultivo, el café necesita de un gran cuidado para que crezca en condiciones óptimas para ser exportado. Conocer su precio en el mercado es vital para entender el impacto que tiene este grano en el marco económico.

¿Cuál es el precio del café HOY, 12 de agosto en Colombia?

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) mediante un informe, mostró el precio base de mercado que se calculó de acuerdo a la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York del día, la tasa de cambio del día y el diferencial o prima de referencia para el café colombiano, el cual establece una garantía para los cafeteros.

Hoy, martes 12 de agosto, la FCN estableció según el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 2,553,000 COP.

Este nuevo precio representó una baja significativa, pues el día de ayer, lunes 11 de agosto, abrió la semana con el precio total por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 en 2,610,000 COP.

Por otro lado, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 COP/Kg.

Lea: ¡Nueva gran subida! Precio del café seco en Colombia hoy 11 de agosto, según FNC

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣2️⃣ de agosto 👉🏽https://t.co/7mfykA4knX pic.twitter.com/9J9ZXowE5T — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) August 12, 2025

Precio del café en dólares

La plataforma Investing, la cual se dedica a mostrar indicadores en tiempo real sobre lo que ocurre en distintos mercados y las posibles variantes que se den dentro, presentó como cayó el precio del café en un -1,45%, que en dólares serían aproximadamente -4,65 USD. Asimismo, según la página, el precio del café en dólares se cotiza en 316,16 dólares estadounidenses.

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

Armenia – Carga: $2,553,500 |Kilo: $20,428 |Arroba: $255,350

– $2,553,500 $20,428 $255,350 Bogotá – Carga: $2,552,250 |Kilo: $20,418 |Arroba: $255,225

– $2,552,250 $20,418 $255,225 Bucaramanga – Carga: $2,551,875 |Kilo: $20,415 |Arroba: $255,188

– $2,551,875 $20,415 $255,188 Buga – Carga: $2,554,250 |Kilo: $20,434 |Arroba: $255,425

– $2,554,250 $20,434 $255,425 Chinchiná – Carga: $2,553,375 |Kilo: $20,427 |Arroba: $255,338

– $2,553,375 $20,427 $255,338 Cúcuta – Carga: $2,551,375 |Kilo: $20,411 |Arroba: $255,138

– $2,551,375 $20,411 $255,138 Ibagué – Carga: $2,552,625 |Kilo: $20,421 |Arroba: $255,263

– $2,552,625 $20,421 $255,263 Manizales – Carga: $2,553,375 |Kilo: $20,427 |Arroba: $255,338

– $2,553,375 $20,427 $255,338 Medellín – Carga: $2,552,625 |Kilo: $20,421 |Arroba: $255,263

– $2,552,625 $20,421 $255,263 Neiva – Carga: $2,551,750 |Kilo: $20,414 |Arroba: $255,175

– $2,551,750 $20,414 $255,175 Pamplona – Carga: $2,551,500 |Kilo: $20,412 |Arroba: $255,150

– $2,551,500 $20,412 $255,150 Pasto – Carga: $2,551,500 |Kilo: $20,412 |Arroba: $255,150

– $2,551,500 $20,412 $255,150 Pereira – Carga: $2,553,375 |Kilo: $20,427 |Arroba: $255,338

– $2,553,375 $20,427 $255,338 Popayán – Carga: $2,553,625 |Kilo: $20,429 |Arroba: $255,363

– $2,553,625 $20,429 $255,363 Santa Marta – Carga: $2,555,125 |Kilo: $20,441 |Arroba: $255,513

– $2,555,125 $20,441 $255,513 Valledupar – Carga: $2,552,750 |Kilo: $20,422 |Arroba: $255,275

Otras noticias: Este fin de semana el Líbano, Tolima es el epicentro de la Feria Internacional del Café