¡Nueva gran subida! Precio del café seco en Colombia hoy 11 de agosto, según FNC

Luego de la Feria Internacional del Café, que se realizó en Líbano, Tolima, el pasado 9 y 10 de agosto, se dieron a conocer diferentes noticias que dejó este evento.

Andrés Bedoya, secretario de Educación del Tolima, dio a conocer que luego de la feria, Alrededor de 600 estudiantes de 13 instituciones educativas del departamento, tendrían la oportunidad de formarse en torno a los cafés de especialidad.

Además de esto, se establecieron dos hitos en las subastas que se realizaron bajo el marco de la feria; Uno de estos, fue establecido por un caficultor de la ciudad de Ibagué, pues su café fue vendido a clientes originarios de Singapur.

Por otro lado, Jorge Elías Rojas, caficultor del municipio de Planadas, estableció un récord al vender su libra de café por 72 dólares estadounidenses.

¿Cuál es el precio del café seco en Colombia hoy 11 de agosto?

En el informe diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros, se establece un precio base de mercado, esto según la cotización de cierre en la Bolsa de Nueva York, el cual establece una garantía de compra a los caficultores del país.

Para hoy, 11 de agosto, la FNC estableció el precio total por carga de 125 kg de pergamino seco FR 94 en 2,610,000 COP.

Esto representa un nuevo incremento de gran importancia, pues tuvo un aumento de 84 pesos colombianos frente al valor del pasado viernes, donde el café ya había presentado un crecimiento de 98 pesos colombianos.

Por otro lado, el precio total de la pasilla contenida en el pergamino, se estableció en 10,000 COP/Kg.

Precio del café en dólares

Según la plataforma ‘Investing’, dedicada a presentar indicadores de mercado en tiempo real, el café tuvo un importante aumento en su valor. En esta plataforma también se encuentra información referente a la etapa en que se encuentra un sector económico, lo que da señales sobre posibles fluctuaciones en el precio de un producto.

Para el café, los indicadores técnicos se encuentran en una etapa de venta fuerte, lo que justifica el aumento que ha tenido su precio. Pues los futuros de su precio tuvieron un aumento del 3,46%, que se refleja en un aumento de 10,70 dólares estadounidenses.

Según esto, el valor del café en dólares se estableció en 320,05 dólares estadounidenses (representado en centavos de dólar por libra).

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

ARMENIA: Carga 2,610,500 // Kilo 20,884 // Arroba 261,050

2,610,500 20,884 261,050 BOGOTÁ: Carga 2,609,250 // Kilo 20,874 // Arroba 260,925

2,609,250 20,874 260,925 BUCARAMANGA: Carga 2,608,875 // Kilo 20,871 // Arroba 260,888

2,608,875 20,871 260,888 BUGA: Carga 2,611,250 // Kilo 20,890 // Arroba 261,125

2,611,250 20,890 261,125 CHINCHINÁ: Carga 2,610,375 // Kilo 20,883 // Arroba 261,038

2,610,375 20,883 261,038 CÚCUTA: Carga 2,608,375 // Kilo 20,867 // Arroba 260,838

2,608,375 20,867 260,838 IBAGUÉ: Carga 2,609,625 // Kilo 20,877 // Arroba 260,963

2,609,625 20,877 260,963 MANIZALES: Carga 2,610,375 // Kilo 20,883 // Arroba 261,038

2,610,375 20,883 261,038 MEDELLÍN: Carga 2,609,625 // Kilo 20,877 // Arroba 260,963

2,609,625 20,877 260,963 NEIVA: Carga 2,608,750 // Kilo 20,870 // Arroba 260,875

2,608,750 20,870 260,875 PAMPLONA: Carga 2,608,500 // Kilo 20,868 // Arroba 260,850

2,608,500 20,868 260,850 PASTO: Carga 2,608,500 // Kilo 20,868 // Arroba 260,850

2,608,500 20,868 260,850 PEREIRA: Carga 2,610,375 // Kilo 20,883 // Arroba 261,038

2,610,375 20,883 261,038 POPAYÁN: Carga 2,610,625 // Kilo 20,885 // Arroba 261,063

2,610,625 20,885 261,063 SANTA MARTA: Carga 2,612,125 // Kilo 20,897 // Arroba 261,213

2,612,125 20,897 261,213 VALLEDUPAR: Carga 2,609,750 // Kilo 20,878 // Arroba 260,975

