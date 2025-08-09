Este fin de semana el Líbano, Tolima es el epicentro de la Feria Internacional del Café

Tolima

Esta feria tiene una inversión de 1200 millones los cuales estarán distribuidos en logística, montaje de la misma, y el hospedaje para los compradores y representantes de los países invitados. Por lo que para este encuentro habrá 20.000 visitantes y 40 compradores tanto nacionales como internacionales.

Esta feria se realiza en el corazón del Tolima, ya que actualmente es el tercer departamento productor de café del país, y con todos los esfuerzos la gobernadora espera llegar al segundo puesto.

En su versión anterior la feria cerró con ventas superiores a 714 mil dólares. Durante la subasta se logró vender una libra de café por 69 dólares que para el momento la libra se estaba cotizando en dos dólares con cincuenta centavos.

El Líbano, Tolima el epicentro de la Feria Internacional del Café

Las cifras sobre caficultura en El Líbano son contundentes para demostrar por qué este municipio es uno de los epicentros de productividad y calidad del producto por excelencia en Colombia. Pero, más allá de los indicadores en ascenso, la ‘Ciudad de Torres Blancas’ goza de varios atractivos que la convierten en un paraíso en el corazón de la cordillera de los Andes.

Para empezar, es notable que su gente tiene una calidez que sorprende. Es fácil recibir de ellos un apretón de manos, un café, orientación precisa y, si es posible, lo llevan de la mano para que se sienta como en casa. Así que, si va a la Feria Internacional del Café en El Líbano, prepárese para que su lista de amigos aumente por esos días.

El imponente paisaje natural de El Líbano es la escenografía soñada para vivir experiencias que nos conectan con el campo. Los operadores turísticos locales están comprometidos con la protección del ambiente para ofrecer alojamiento rural en completo equilibrio entre la naturaleza y el confort.

Y si usted quiere conocer el proceso completo del café, es fácil armar un plan para hacer recorridos guiados en fincas cafeteras tradicionales, donde los productores lo llevarán desde los senderos verdes donde se coge el grano hasta vivir la experiencia sensorial en la preparación con métodos precisos y, finalmente, catar cafés de especialidad.

Por supuesto, la gastronomía es otro aspecto fundamental para cautivar a los que visitan este municipio del norte tolimense. La carta es variada en los restaurantes y hoteles, con una oferta de platos típicos de la región, además de sabores que cuentan historias de otras tierras, creados por talentosos cocineros y cocineras locales.

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, exalta el trabajo que se ha hecho en pro del sector

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima dijo que: “El café tolimense ya es referente en el mundo por la calidad del grano. En el Tolima tenemos 38 municipios cafeteros, los cuales conforman una industria pujante que brinda sustento a más de 62 mil familias tolimenses. En conjunto abarcan 106.000 hectáreas cultivadas en más de 60 mil predios, lo que se traduce en generación de empleo y bienestar para las familias campesinas”.

Este evento se realiza en el Tolima, debido a que la gobernación ha invertido 74 mil millones en el sector cafetero, distribuidos en:

Renovación y nueva siembra de café

La escuela regional del café

Proyectos de ciencia, tecnología e innovación

Trilladoras para la exportación de café.

La Feria Internacional del Café se realiza este fin de semana en el municipio del Líbano.