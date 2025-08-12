Edurbe abre nueva convocatoria para fortalecer su Banco de Proveedores en consultoría y construcción

Cartagena

La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar y Cartagena (Edurbe S.A.) abrió una nueva convocatoria pública para la inscripción de proveedores en las modalidades de consultoría y construcción, con el fin de ampliar y actualizar su Banco de Proveedores.

La iniciativa busca que personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, que acrediten idoneidad técnica, jurídica y financiera, puedan postularse para participar en futuros procesos contractuales de la entidad. Así mismo, se invita a los proveedores ya inscritos a actualizar sus datos y documentación, garantizando que la información en el banco se mantenga vigente y acorde a los requerimientos actuales.

El gerente de Edurbe, Alfonso Nieves, destacó que en lo corrido del año se han ejecutado contrataciones con empresas inscritas en la convocatoria anterior, lo que ha permitido avanzar en proyectos estratégicos para la ciudad y el departamento. “Publicamos en nuestra página web www.edurbesa.gov.co los requisitos y criterios de participación, conforme al artículo 43 del Manual de Contratación de la entidad. Allí se detalla la documentación jurídica, financiera y técnica que deben presentar los interesados, así como la clasificación por rangos de cuantías y tipos de obras, bienes y servicios a contratar”, explicó.

La apertura de este proceso permite a Edurbe contar con una base actualizada de oferentes calificados, lo que facilita la planeación de sus proyectos y la selección de proveedores de acuerdo con las necesidades específicas de cada contrato.

“Este mecanismo nos permite conocer con anticipación las capacidades de quienes deseen trabajar con la empresa, asegurando que cumplan con las condiciones establecidas y dentro de los plazos fijados. Así fortalecemos nuestro portafolio y garantizamos que los proyectos se desarrollen con el respaldo de proveedores idóneos”, puntualizó Nieves.