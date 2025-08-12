Cartagena fortalece el acceso a la justicia con Comisarías de Familia Móviles

Cartagena

Con el objetivo de acercar la justicia y la protección de los derechos a las comunidades, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, presenta la Comisaría de Familia Móvil, una estrategia que llevará la atención especializada directamente a los barrios y corregimientos del Distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Comisaría de Familia Móvil es una unidad que, fuera de cuatro paredes, reproduce las funciones de la Comisaría de Familia tradicional, pero con la ventaja de desplazarse hasta el lugar donde se necesita. Su misión es prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de personas en riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar.

“De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2024–2027 Cartagena Ciudad de Derechos, y bajo la línea de Seguridad Humana, se implementará la estrategia de Comisarías de Familia Móvil en los barrios y corregimientos de las tres localidades del Distrito.

Esta estrategia busca acercar los servicios de justicia, evitando desplazamientos y reduciendo tiempos de atención, con el objetivo de prevenir, proteger y restablecer derechos, ofreciendo un acompañamiento integral para que las familias de Cartagena reciban la ayuda que necesitan, justo donde la requieren”explicó Libardo Mercado Barquil, comisario de familia del Distrito de Cartagena.

Equipo interdisciplinario

En cada jornada, la comunidad será atendida por un equipo conformado por comisario, abogado, psicólogo, trabajador social, mediador y personal de apoyo, quienes brindarán atención jurídica, psicosocial y comunitaria.

Servicios que se ofrecerán:

•Atención y protección a víctimas de violencia intrafamiliar.

•Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) para niños, niñas y adolescentes.

•Medidas de protección y orientación para adultos mayores en situación de maltrato, abandono o negligencia.

•Registro y gestión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

•Orientación jurídica y psicosocial a personas y familias en riesgo.

Con esta estrategia, la Administración Distrital, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay, reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales. Al llevar los servicios de la Comisaría de Familia directamente a los barrios y corregimientos, se eliminan barreras de acceso como los desplazamientos largos, los costos de transporte o la falta de información, permitiendo que más ciudadanos reciban atención oportuna y cercana.

Asimismo, se contribuye a prevenir situaciones de violencia, a restablecer derechos vulnerados y a promover entornos familiares seguros, asegurando que la justicia y la protección lleguen efectivamente a todos los rincones de la ciudad, sin distinción ni excusas.

Programación de atención

Miércoles 13 de agosto de 2025

•Corporación Instituto Rochy

Hora: 6:30 a.m.

Dirección: Daniel Lemaitre, sector La Heroica

•Institución Educativa Liceo de Bolívar

Hora: 12:00 m.

Dirección: Daniel Lemaitre

•Institución Educativa Ana María Vélez Trujillo

Hora: 5:00 p.m.

Dirección: Barrio Santa Rita

Jueves 14 de agosto de 2025

•Corregimiento de Bayunca

Hora: 8:00 a.m.

Dirección: Institución Educativa Bayunca

•Corregimiento de Pontezuela

Hora: 11:00 a.m.

Dirección: Institución Educativa Pontezuela

•Corregimiento de La Boquilla

Hora: 3:00 p.m.

Dirección: Salón Comunal de La Boquilla