Policía captura con un revólver a alias ‘El Salchichón’ en el barrio El Caño de Villanueva

En medio de los operativos de control y vigilancia adelantados por la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, fue capturado un presunto delincuente conocido con el alias de “El Salchichón”, en el municipio de Villanueva.

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La acción policial se registró en el barrio El Caño, donde uniformados adscritos a las zonas de atención policial realizaban labores de registro y solicitud de antecedentes a personas que transitaban por el sector.

Durante el procedimiento, los policías le practicaron un registro personal al sospechoso y le hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver, sin la documentación que acreditara su legalidad.

De inmediato, los uniformados procedieron a leerle sus derechos como persona capturada y trasladarlo bajo estrictas medidas de seguridad hasta las instalaciones policiales.

Posteriormente, el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego.

Las autoridades indicaron que estos operativos hacen parte de la ofensiva institucional contra los actores delincuenciales que pretenden afectar la tranquilidad y la convivencia ciudadana en los municipios del departamento.

“El mensaje es claro: continuaremos desarrollando operativos contundentes contra cualquier manifestación delictiva que ponga en riesgo la seguridad de nuestros ciudadanos. Seguiremos trabajando de manera permanente para garantizar territorios más seguros”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.