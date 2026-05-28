Autoridades de Tránsito recuperan en Calamar una moto que había sido robada en Barranquilla

Los controles en las carreteras de Bolívar siguen dejando resultados contra el delito. Esta vez, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte lograron recuperar una motocicleta que había sido robada y cuya identificación original había sido alterada.

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El procedimiento se realizó en el kilómetro 132+600 de la Ruta 2515, municipio de Calamar, donde los policías inspeccionaron un vehículo tipo motocicleta de placa SUY-39G, marca Bajaj Bóxer, modelo 2022 y de servicio particular.

Durante la revisión técnica, los uniformados aplicaron el procedimiento de revelado metalográfico, conocido como revenido químico, logrando restablecer la identificación real del automotor y verificar su historial en los sistemas de información.

Las autoridades establecieron que la motocicleta era requerida por la Fiscalía 12 Local de Barranquilla por el delito de hurto calificado, contemplado en el artículo 240 del Código Penal, por hechos ocurridos el 2 de enero de 2025 en el barrio San Luis de la capital del Atlántico.

La motocicleta fue dejada a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial y los trámites de restitución a su legítimo propietario.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó la efectividad de los controles realizados en las vías.

“Nuestros policías continúan desarrollando verificaciones permanentes y procedimientos especializados para combatir el hurto de automotores. En las últimas 48 horas hemos recuperado cinco motocicletas en el departamento, demostrando que el trabajo operativo sigue dando resultados en favor de la seguridad ciudadana”, expresó el oficial.