Jefe Nacional de la Policía define en Bolívar nuevas líneas de acción para frenar el delito

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar se consolidó como escenario estratégico para el fortalecimiento institucional, la seguridad y el servicio ciudadano.

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La jornada contó con la presencia del señor Brigadier General Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de Policía, quien entregó lineamientos clave para consolidar un servicio más cercano, efectivo y alineado con las necesidades del país. Su mensaje fortaleció la visión operativa y el compromiso del ejercicio del mando de cada comandante.

“El servicio de Policía debe mantenerse cercano a la comunidad, anticipándose a las dinámicas del delito y respondiendo con efectividad a las necesidades de los ciudadanos. Nuestro compromiso es fortalecer cada capacidad institucional para brindar mayor seguridad y convivencia en el territorio”, expresó el Brigadier General Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, Jefe Nacional del Servicio de Policía.

Junto a los comandantes y jefes de especialidades del Departamento de Policía Bolívar se fortaleció el despliegue del servicio de Policía, avanzando en estrategias focalizadas y diferenciales para anticiparse al delito y proteger con mayor contundencia a las comunidades.

Por su parte, el señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de la articulación institucional y el liderazgo operacional para seguir garantizando resultados en materia de seguridad.

“Continuaremos trabajando de manera articulada y estratégica para fortalecer la prevención, la reacción y la cercanía con la ciudadanía, consolidando un servicio de Policía comprometido con la tranquilidad y bienestar de todos los bolivarenses”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional en el departamento de Bolívar continúa fortaleciendo su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, mediante el despliegue de acciones estratégicas y diferenciales orientadas a garantizar la tranquilidad, proteger la vida y consolidar la confianza de las comunidades en todo el territorio.