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28 may 2026 Actualizado 13:10

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Nueva imagen y el mismo compromiso con los sacos que rinden homenaje a quienes edifican País

La compañía presentó una edición especial en la imagen de sus empaques como un reconocimiento directo a la labor de los maestros de obra y trabajadores de la construcción en el Caribe

Cemento País

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Cemento País renovó la imagen de sus sacos con una edición especial dedicada de manera exclusiva a los trabajadores de la construcción y a los maestros de obra de toda la región Caribe. Este reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo diario, la técnica y la pasión de quienes transforman planos en realidades y proyectos que impulsan el desarrollo de las comunidades.

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La producción de estos empaques conmemorativos avanza a toda marcha, garantizando el abastecimiento permanente en ferreterías, depósitos y obras de toda la costa norte colombiana para respaldar de primera mano la labor de estos constructores.

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, señaló que la producción de los sacos del homenaje a los maestros que edifican País continúa firme como una forma de agradecimiento hacia ellos. El directivo destacó que la disciplina de los trabajadores levanta ciudades y confianza, y reiteró el compromiso de la compañía de seguir rodando y avanzando de la mano con cada uno de ellos.

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