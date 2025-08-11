Este martes SENA realizará feria laboral para jóvenes en Bolívar: hay 199 vacantes disponibles

Cartagena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su Agencia Pública de Empleo (APE) realizará este martes 12 de agosto, de manera simultánea en las 33 regionales de la Entidad, una jornada con miles de oportunidades de empleo para jóvenes.

“Con el fin de apoyar la inclusión laboral de los jóvenes, realizaremos una gran feria con más de 20 mil oportunidades de empleo en todo el país. Las personas entre 18 y 28 años podrán beneficiarse de esta jornada que contará con vacantes en diferentes sectores y para cargos que requieren o no experiencia”, indicó Elsa Bohórquez, directora (e) de Empleo y Trabajo del SENA.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Así será la jornada en Cartagena y Bolívar

En Bolívar, la atención se brindará en el Distrito de Cartagena y en los municipios de Magangué, Mompós, San Jacinto, Mahates y María La Baja. Entre las 199 vacantes disponibles se destacan perfiles como: auxiliar de cocina, gestor social, soldador, reciclador, obrero, telerecepcionista, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de riego, administrador de almacén, ayudante de cocina, mesero, recepcionista y secretaria médica.

La jornada de atención se desarrollará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en Cartagena, en las sedes del SENA ubicadas en Ternera, Cuatro Vientos y Mamonal; Casa de Justicia de Chiquinquirá; Centro Regional de Atención a las Víctimas (CRAV) en la vía de la Cordialidad y el Parque El Torito en el corregimiento de Bayuncá. En Magangué, en la sede de la Cámara de Comercio y en el Centro Regional de Atención a Víctimas. En Mompós, en la sede SENA ubicada en la Casa Cábildo. En San Jacinto, en el Centro de Convivencia; y en los municipios de Mahates y Maríalabaja la atención será virtual.

Inés Yepes Sierra, coordinadora de la Agencia Pública de Empleo de la Regional Bolívar, invita a participar de la jornada. “Extendemos la invitación a todos los jóvenes bolivarenses para que se unan a esta actividad, en la que contaremos con atención presencial. Los esperamos con su hoja de vida y datos actualizados para que puedan postularse a las vacantes disponibles”, aseguró.

Además de la oferta laboral, la feria a nivel nacional contará con talleres de orientación ocupacional, donde los jóvenes recibirán capacitación en temas como registro de la hoja de vida en la APE, elaboración de currículos impactantes, preparación para entrevistas de trabajo, uso de redes efectivas para la búsqueda de empleo y asesoría en emprendimiento. Estos espacios buscan fortalecer el perfil profesional y brindar herramientas prácticas para sobresalir en procesos de selección.

Un impulso al empleo juvenil

Las cifras oficiales respaldan el compromiso del actual gobierno con el empleo joven. En este periodo, la Agencia Pública de Empleo ha facilitado la creación de más de 1 millón 600 mil puestos de trabajo, de los cuales cerca de 680 mil han beneficiado a jóvenes. Así mismo, se han realizado alrededor de 1 millón 760 mil orientaciones ocupacionales para esta población.

En lo que va del 2025, gracias a la articulación con el sector empresarial y los programas de intermediación laboral del SENA, ya se han generado más de 350 mil empleos, con 150 mil destinados a jóvenes. En el mismo periodo, unos 350 mil jóvenes han recibido orientación ocupacional, reafirmando la importancia de estas estrategias para la inserción laboral de las nuevas generaciones.

ExpoEmpleo SENA Joven 2025 se consolida como una de las iniciativas más amplias y efectivas para abrir oportunidades a la juventud colombiana, no solo brindando ofertas de trabajo inmediatas, sino también herramientas para un desarrollo profesional sólido y sostenible.