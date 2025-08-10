Ataque con explosivos en La Vega, Cauca deja seis heridos y locales destruidos
La Alcaldía denunció que por lo menos ocho explosiones se presentaron en la zona urbana.
La Vega, Cauca
Un violento ataque de un grupo armado con explosivos y ráfagas de fusil en el municipio de La Vega, Cauca dejó varios heridos y establecimientos comerciales y viviendas destruidas.
La incursión se registró cuando decenas de personas y autoridades celebraban los 248 años de fundación de esa localidad ubicada en el Macizo Colombiano.
La Alcaldía municipal señaló que “se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos, poniendo en riesgo la vida de nuestros habitantes y opacando una fecha que debería ser de unión y alegría.
Hacemos un llamado urgente a todos los grupos armados para que cesen de inmediato los ho
stigamientos y ataques que están afectando a la población civil.
En esa parte del departamento también se han registrado enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN por el control territorial.