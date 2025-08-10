Popayán

Ataque con explosivos en La Vega, Cauca deja seis heridos y locales destruidos

La Alcaldía denunció que por lo menos ocho explosiones se presentaron en la zona urbana.

Ataque con explosivos en La Vega, Cauca deja seis heridos y locales destruidos

Óscar Solarte - @oscar10solarte

La Vega, Cauca

Un violento ataque de un grupo armado con explosivos y ráfagas de fusil en el municipio de La Vega, Cauca dejó varios heridos y establecimientos comerciales y viviendas destruidas.

La incursión se registró cuando decenas de personas y autoridades celebraban los 248 años de fundación de esa localidad ubicada en el Macizo Colombiano.

La Alcaldía municipal señaló que “se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos, poniendo en riesgo la vida de nuestros habitantes y opacando una fecha que debería ser de unión y alegría.

Hacemos un llamado urgente a todos los grupos armados para que cesen de inmediato los ho

stigamientos y ataques que están afectando a la población civil.

En esa parte del departamento también se han registrado enfrentamientos entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN por el control territorial.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad