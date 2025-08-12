Debemos desescalar la violencia en la palabra: Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde

Armenia

Desde Armenia la senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla al lamentar y rechazar el asesinato del senador Miguel Uribe hizo un llamado a desescalar el lenguaje violento en el país

La congresista y el mensaje por la muerte del exprecandidato presidencial Miguel Uribe “Toda la solidaridad, miren, en este país no nos podemos seguir acostumbrando a la violencia, viéndola como algo normal, viendo como algo normal callar la voz de quien piense a distinto, de quien ejerce la oposición.

Y agregó “Hoy de verdad, más allá de las diferencias políticas, es un abrazo repleto de fortaleza y de solidaridad a la familia del senador Miguel Uribe Turbay y de verdad un momento de contrición como país, porque esto lo vivimos en los años 80 y es francamente doloroso y angustioso que estemos retornando a esos tiempos oscuros y aciagos”

Llamado a desescalar la violencia en la palabra

La senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla fue enfática en afirmar “yo vuelvo a un lugar que no se puede volver común y ese el llamado realmente a desescalar la violencia en la palabra, es que nos hemos acostumbrado a eso.

Lo vivimos en el Congreso todos los días y es esa facilidad con la que agredimos al que piensa distinto, le vamos lanzando una palabrota y detrás de esas palabrotas, pues hay amenazas y hay personas en la comunidad que están terriblemente polarizadas y entienden una agresión de su líder como un llamado a actuar con violencia, puntualizó la congresista.

Entonces, si no empezamos, quienes estamos en el ejercicio de lo público y los medios de comunicación a bajarle el voltaje a la palabra, pues difícilmente la comunidad en su interacción cotidiana lo va a hacer. Claro, por supuesto, el gobierno nacional hace parte también de este ejercicio del desescalamiento del conflicto en el uso de la palabra.

Lamento la muerte de #MiguelUribe Lamento la muerte violenta de cada persona que expresa lo que piensa y siente. Respeto por su familia y solidaridad con ella 🙏🏻 — Andrea Padilla Villarraga🐆 (@andreanimalidad) August 11, 2025

El presidente, él mismo lo ha reconocido, los ministros, los medios de comunicación, los congresistas, todos es simplemente entender que vivimos en una democracia donde la gente piensa distinto, se comporta distinto.