UNGRD inauguró puente y entregó obras para evitar inundaciones en Tierralta

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Carlos Carrillo, entregó en el municipio de Tierralta, Córdoba, varias obras de impacto para mejorar la movilidad y evitar las inundaciones que se han presentado por la temporada de lluvias.

En la vereda Parcelas de Venezuela, sector conocido como puente El Cairo, inauguraron un puente metálico como parte de la respuesta a los daños en infraestructura causados por la temporada qué atraviesa el departamento.

Dicho puente modular de 36,60 metros restablece la movilidad para más de 10.000 personas de unas 50 comunidades rurales. El puente anterior colapsó el 10 de abril tras una creciente súbita de la quebrada Las Flores, dejando incomunicada la zona.

Este es el segundo puente que instalan en zona rural de Tierralta: el primero fue habilitado en la vereda San Clemente, donde se repuso un puente de 51,81 metros sobre la quebrada Tay, colapsado el 26 de abril. Esa emergencia afectó la movilidad de cerca de 39.000 personas de unas 90 comunidades.

Además de los puentes, la UNGRD también finalizó obras de canalización y drenaje pluvial en 17 barrios y 5 veredas, que suman 5.089 metros lineales de canales en concreto, con una cobertura estimada de 8.123 habitantes.

A estas intervenciones se suma un muro de contención de 280 metros en bolsacreto sobre la ribera del río Sinú, diseñado para contener procesos de erosión y proteger a 4.000 personas en zonas ribereñas.

En total, las obras representan una inversión superior a los $24.600 millones, financiados con recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), y ejecutados bajo el marco del Decreto de Calamidad Pública No. 025 de 2023.