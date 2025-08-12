Conozca la programación por los 67 años de Comfenalco Tolima

Tolima

La caja de compensación Comfenalco Tolima celebra durante este mes de agosto 67 años de labores. Por ese motivo ha diseñado una serie de actividades a lo largo del mes de agosto para celebrar con sus afiliados y comunidad en general.

Dichas actividades estarán marcadas desde rutas integrales de servicios en diferentes municipios, hasta Festivales del viento en los Parques, la Caja de Compensación busca celebrar junto a la ciudadanía este importante aniversario.

¿Cuáles son las actividades para celebrar este aniversario?

- Visita a municipios: Comfenalco Tolima dará a conocer sus servicios a través de la Ruta Integral de Servicios a los municipios de Honda (12 de agosto), El Espinal (20 de agosto) y Chaparral (21 de agosto), ofreciendo asesoría y trámites en diferentes áreas. Además, se realizarán desayunos empresariales junto a las empresas afiliadas, donde se capacitará en reforma laboral y se presentará el portafolio de servicios.

- Festival del Viento en Parque Caiké: El domingo 17 de agosto, se tendrá un evento para toda la familia donde podrán volar sus cometas y participar por grandes incentivos. Lo mejor de todo es que, para los afiliados categorías A y B la entrada será 100% subsidiada, es decir, sin costo durante todo el día.

- Gran Celebración de Aniversario: El día central de la celebración, el 14 de agosto, iniciará con una caravana que partirá desde la sede de Comfenalco de la 37 con quinta, pasando por la calle 14 en el Instituto Técnico, el Colegio Augusto E. Medina, el Centro Recreacional Urbano y culminando en el Parque Caiké. En este punto, se realizarán importantes anuncios en materia de inversión.

- Jornada de Empleabilidad en el CC Acqua: Paralelamente a la celebración principal, el 14 de agosto, se llevará a cabo el Día de la empleabilidad en el Centro Comercial Acqua (Piso L), ofreciendo oportunidades laborales y asesoría para la búsqueda de empleo a los ciudadanos que asistan.

¿Dónde obtener más información?

La caja de compensación diseñó otras actividades en el marco de la celebración de estos 67 años y por ese motivo los interesados podrán acceder a la página https://www.comfenalco.com.co/programador/

Algo de Historia

Comfenalco Tolima surgió en marzo de 1958 cuando un grupo de afiliados a la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO decidieron crear la primera caja de compensación del departamento.

Para el mes de agosto obtuvo su personería jurídica y bajo la dirección de Danilo Botero, se dio inicio a ese proyecto orientado a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y ser un aliado para el sector privado. Su primera sede se ubicó en la carrera cuarta entre calles 10 y 11 frente al Parque Manuel Murillo Toro.

Ya en 1970 se inició la construcción de un nuevo edificio en la carrera quinta con calle 37, sitio que aún alberga la sede de la institución.

Un momento clave fue la construcción del primer proyecto de vivienda en el barrio La Granja de Ibagué en el año de 1972.

Para 1973 se dio apertura al colegio Comfenalco ubicado en la calle 14 entre carreras séptima y octava.

Durante la década de los 80 se construyó el Centro Recreacional Urbano ubicado en el sector de Picaleña.

Ya en la década de los 90 se impulsó el proyecto de vivienda en la ciudadela Comfenalco en Ibagué con 2500 unidades.

En el año 2008 se dio apertura a la nueva sede del colegio Augusto E. Medina en el sector de la comuna nueve.

Para el año 2016 se realiza la adquisición del lote en el sector de Buenos Aires para impulsar el proyecto turístico y recreacional Parque Caiké, logrando su apertura al público en el año 2022.