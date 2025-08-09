Falcao le envió un mensaje de aliento a Andrés Llinás, luego de su delicada lesión en Millonarios

Andrés Llinás y Falcao celebran juntos un gol del Tigre ante el Chicó / Millonarios FC.

En medio de su mal comienzo del campeonato, donde Millonarios es último con un punto de 12 posibles, el equipo bogotano sufrió una de las peores noticias posibles. El defensa Andrés Llinás se fracturó el cuello del pie de la pierna izquierda y no jugará más en lo que resta del año.

La acción se presentó sobre los 70 minutos del duelo de esta noche ante el Deportivo Cali. El defensa de 28 años disputaba un balón con el delantero uruguayo Fernando Mimbacas, quien terminó cayendo contra él y generándole la lesión.

¿Cuál es el parte médico de Andrés Llinás?

“Millonarios FC, informa que, el jugador Andrés Llinás, en el juego de este viernes ante Deportivo Cali, sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda. Se realizará intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución. ¡Fuerza Andrés!“, se informó.

Múltiples manifestaciones de apoyo

A raíz de esto, varios jugadores del fútbol colombiano comenzaron a expresar una voz de aliento para Llinás, no solo sus compañeros de equipo, también futbolistas de sus principales rivales, destacando entre ellos Hugo Rodallega, de Santa Fe, y Jorman Campuzano, de Atlético Nacional.

Como no podía ser de otra forma, Falcao García también se manifestó con sus buenos deseos para Andrés Llinás. El delantero y el defensa compartieron juntos en Millonarios durante el último año, consolidando una gran relación y amistad.

“Kaiser, te deseo una pronta recuperación, estamos contigo”, fue el mensaje de Falcao a Llinás, quien le respondió con un “Ídolo máximo. Gracias, siempre gracias”.