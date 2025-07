Montero sobre críticas a Falcao: Es el jugador más grande que ha nacido en el país y no va a cambiar

Once titular de Millonarios con Álvaro Montero y Falcao García / Colprensa.

Álvaro Montero, portero de la Selección Colombia y recién llegado a Vélez Sarsfield de Argentina, habló de su adaptación a su nuevo club, su paso por Millonarios y las críticas que recibió en su momento Radamel Falcao García, entre otras cosas.

En diálogo con AS Colombia, Montero aseguró que el fútbol colombiano no se encuentra preparado para recibir a figuras de la magnitud del Tigre y añadió que, sin importar lo que se diga, el samario seguirá siendo el mejor futbolista en la historia del país.

¿Maltrataron a Falcao?

“Manchar el nombre de Falcao es muy difícil, para las personas que jugamos fútbol entendemos todo lo que ese señor hizo para nosotros. Pienso que no sabemos gestionar ese tipo de figuras en nuestro fútbol, culturalmente podemos señalar muchas cosas, pero todo jugador admira lo que hizo en su carrera y como representó a Colombia y más allá del contexto es un señor, es el jugador de fútbol más grande que ha nacido en Colombia y no creo que eso vaya a cambiar por dos o tres personas que opinan diferente”, comentó de manera contundente.

Al respecto, añadió: “El simple hecho de jugar en Millonarios lo dice todo, no tenía la necesidad de venir, quería realizar su sueño, nos ayudó muchísimo a crecer como grupo, estructura, como líder, las cosas lastimosamente se dieron de esa manera. Lastima que no ganamos juntos, quería aparecer en esa foto. Siempre le dije que lo íbamos a sacar campeón, que íbamos a dar todo, pero no se pudo. Tuvo una experiencia bonita con los compañeros, siento que lo disfrutó”.

Su paso por Millonarios

¿Qué recordará de Millonarios?

“La hinchada, en general todo, porque el presidente 100 puntos, mis compañeros. Lo que más me identificó con Millonarios es que la hinchada ama a su equipo, entiende que más allá del título, de los jugadores, tienen sentido de pertenencia y fue algo que intenté transmitir desde mi juego, a veces jugando bien y otras mal. Me duele cuando pierde, cuando me convertían un gol, lo celebraba cuando íbamos ganando. Intenté siempre transmitir lo que sentían ellos con el grupo”.

Sentimientos por su partida

“Desde mi punto de vista también se siente esa tusa por dejar Millonarios, pero hay que quedarse con lo bueno, siempre en pro del equipo. En el mensaje de despedida dije que voy a ser uno de ellos y desde afuera haciéndole fuerza para que las cosas mejoren para mis compañeros. Son muchas cosas que me identificaron con el equipo, son cambios que te da la vida, a veces esos cambios no nos gustan, pero debemos seguir en pro de las cosas buenas”.

Sobre sus títulos en Millonarios

“Hubiese querido que se alargara lo más posible todo esa etapa de victorias, de momentos bonitos y felices. Entiendo que de esa manera trabajábamos, pero por pequeños detalles se nos escapó al final. La gente se identificaba con el equipo, todo estuvo a 100 puntos, no tengo nada malo que decir de Millonarios, fue un lugar que disfruté muchas cosas”.

Sobre su llegada a Vélez Sarsfield

Sus primeros días

“En Vélez vamos bien, nos estamos adaptando un poco al ritmo de trabajo y competencia, eso sí con ganas de jugar”.

Charla con Barros Schelotto

“Me han recibido muy bien, nos estamos adaptando a todo el proceso y planteamiento táctico, toda la información que se da con el pasar de los días que se da para empaparse muy bien del grupo”.

¿Por qué el fútbol argentino?

“Ya tuvimos una posibilidad el año pasado que no logró concretarse, en otras circunstancias y otros momentos, pienso que debía dar ese salto de calidad, de competitividad, de seguir creciendo. En Millonarios fui muy feliz y estoy agradecido por todas las oportunidades que me brindó y sé que también lo defendí de muy buena manera”.

¿Por qué decidió irse para ser suplente de Vélez?

“Son decisiones que pueden marcar mi carrera o mi etapa. Es algo que fue mi decisión, intentar dar esa transición de tener nuevas vivencias y nuevas exigencias. En Millonarios hice lo mejor que yo pude, trabajé lo más excepcional que podía haberlo hecho y es como volver intentarlo en un país que no es el tuyo, que no tienes esas comodidades, no hay nada en contra del club, es una ambición personal”.