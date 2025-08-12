Así almacenaban droga y armas en Las Gardenias: 7 personas fueron capturadas

En una operación liderada por la Policía Nacional contra la estructura criminal ‘Los Costeños’, se realizaron 13 diligencias de allanamiento y registro en el Conjunto Residencial Las Gardenias No. 4, que permitieron la captura en flagrancia de 7 personas por delitos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego y el tráfico de estupefacientes.

La operación fue liderada por unidades de la SIJIN, MNVCC, GOES, SIART, SEPRO MEBAR y GAULA CARIBE, como parte de una estrategia coordinada para debilitar el accionar de estructuras criminales en la ciudad.

Material incautado durante la operación

Durante los procedimientos, las autoridades lograron la incautación del siguiente material:

1 pistola marca Browning calibre 7.65 mm

2008 gramos de cocaína

954 gramos de bazuco

754 gramos de marihuana

2 proveedores calibre 9 mm

9 cartuchos calibre 7.62 mm

7 cartuchos calibre 9 mm

7 teléfonos celulares

$3.962.000 en efectivo

Red criminal al servicio de ‘Chopita’

Según información de inteligencia, los inmuebles allanados funcionaban como centros de acopio de armas de fuego y puntos de distribución de sustancias alucinógenas. Todo esto bajo las órdenes de alias 'Chopita’, actual jefe de zona de ‘Los Costeños’, quien, a pesar de encontrarse recluido, seguiría dirigiendo actividades delictivas desde el centro penitenciario.

Este sujeto mantiene su influencia criminal principalmente en el barrio El Rebolo y el conjunto residencial Las Gardenias.

Estructura criminal

La operación permitió identificar los roles clave dentro de esta estructura delictiva.

Según el reporte de las autoridades, alias ‘El Cachaco’, jefe de sicarios, encargado de ordenar homicidios selectivos y controlar las rentas criminales provenientes de la venta de estupefacientes y el cobro de extorsiones.

Mientras tanto, Alias ‘El Negrito’ y ‘El Tombo’, son señalados como presuntos sicarios activos en los barrios Gardenias, San Luis y Rebolo.

Antecedentes de los capturados

Los siete capturados presentan un total de 8 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales y fuga de presos.

Una ofensiva que busca debilitar estructuras criminales

Con esta operación, las autoridades buscan continuar debilitando las redes de microtráfico y violencia que afectan a distintos sectores de Barranquilla, especialmente aquellos bajo el control de estructuras como ‘Los Costeños’.