Un hombre de 60 años, al parecer es asesinado por un joven de 19 años en medio de una riña en Caldas

Manizales

Presuntamente, en medio de una riña, dos hombres, uno de 60 años y otro 19 años, tuvieron un altercado por hechos de intolerancia, por lo que el joven reaccionó agrediendo con un arma blanca a la otra persona provocándole la muerte.

Horas después, el presunto victimario se presentó al CAI del barrio El Nevado, en Manizales, a manifestar lo sucedido, por lo que integrantes del CTI verificaron el lugar indicado encontrando el cuerpo, por lo que procedieron a realizar el respectivo levantamiento.

“Si bien la persona que manifiesta que cometió el hecho, esbozó algunos de los argumentos que él cree que fueron los que motivaron a lo ocurrido, ustedes entenderán, que la Fiscalía General de la Nación, en su respectiva investigación determinará los mismos. Inicialmente, en la inspección a cadáver se evidenciaron heridas provocadas con un arma cortopunzante”, indica Juan Felipe Álvarez, secretario (E) del Interior de Manizales, entrega el reporte oficial.

Es de anotar que el joven que se entrega y brinda la información queda vinculado al proceso investigativo y, “teniendo en cuenta el tipo de conducta punible cometida, la fiscalía genera los actos urgentes y determina hacer una medida de imputación que conlleva a que sea capturada y retenida mientras se adelanta la investigación”, señala Álvarez.

De esta manera, Manizales es el municipio con más casos de homicidio en el departamento llegando a 23 en lo que va de este año.